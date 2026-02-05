法拘4人涉為華從事間諜活動 包括2名中國公民

【on.cc東網專訊】法國巴黎檢察官辦公室周三（4日）指，4人涉嫌為中國從事間諜活動被捕，包括2名中國公民，網絡犯罪部門已展開司法調查。

檢方表示，法國警方1月30日接報指2名中國公民涉嫌在法國西南部吉倫特省的民宿安裝一個寬約2米的衞星天線互聯網服務也中斷，懷疑進行衞星信號攔截活動。調查人員翌日搜查發現一套連接衞星天線的電腦系統，天線用來獲取衞星數據，目前正扣押設備進行分析。兩人當場被捕，另有兩人在抵達民宿時被捕，他們涉嫌非法進口相關設備。

檢方續指，涉案中國公民前往法國的目的是要取得星鏈網絡衞星及重要實體數據，特別是軍事實體，並把數據傳輸回中國。

