法改會倡增五類依賴電腦網絡罪行 涉加重罪行可判終身監禁(何嘉駿報道)

【Now新聞台】法改會發表報告書，建議增設五類依賴電腦網絡罪行，涉及加重罪行可判終身監禁。

法改會轄下的電腦網絡罪行小組委員會22年諮詢公眾之後的4年發表報告書，建議新增五類依賴電腦網絡的罪行，包括非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統，以及提供或管有作干犯電腦網絡相關罪行的器材、程式或數據。

小組建議犯罪者如循簡易程序被定罪，最高可判監2年，循公訴程序定罪就可判監14年，在「干擾罪」如涉及加重罪行，甚至可判終身監禁。

廣告 廣告

法改會電腦網絡罪行小組委員會主席陳政龍：「如果一個黑客入侵了一些醫院系統，而影響到手術室的運作，影響到手術室正在進行的手術，後果可能都很大，又或者在飛機上有一些干擾，大家可以想像到潛在傷害是很大。(建議的)法例只將最高刑罰推至終身監禁，令到法庭的判刑選擇可以去到這麼重，但最終一個個案考慮所有證據、環境，應判甚麼刑罰，一定是交給法庭考慮。」

報告書都提到，部分情況屬免責辯護，例如成人為了保障兒童利益或認可的網絡安全從業員，而截取電腦數據，或者是合理辯解。

陳政龍：「例如一個小朋友，他的父母可能察覺小朋友跟一些陌生人談天，可能被騙了，為了保障他的利益，而去看看究竟他跟這些人說了甚麼，但亦不代表你可以看整部電話的內容。雖然建議應該有這類認可機制，但始終細節應如何執行，以及制度上應如何建立，都要靠政府去決定。」

被問到現時人工智能盛行，但建議的條例中沒有具體提及。陳政龍指，人工智能牽涉的議題較複雜，或要再另訂框架處理，小組會再分階段發表報告，並提出建議供政府當局考慮。

#要聞