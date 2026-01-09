法改會倡增電腦網絡罪行新法例 涵蓋非法取覽干擾數據等 5 罪 最嚴重可囚終身｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】法律改革委員會發表報告書，建議引入一項全新針對電腦網絡罪行的特定法例，涵蓋非法取覽、非法截取及非法干擾電腦數據等 5 類罪行。

法改會轄下的電腦網絡罪行小組委員會於 2022 年諮詢公眾後，今日（9日）發表報告書。法改會建議新增 5 類依賴電腦網絡的罪行，包括非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統，以及提供或管有作干犯電腦網絡相關罪行的器材、程式或數據。

干擾罪涉危害生命 建議最高刑罰為終身監禁

刑罰方面，法改會建議條例設簡易程序罪行，最高可判監兩年，而循公訴程序定罪可判監 14 年。如果涉及危害生命的加重形式干擾罪，例如干擾鐵路信號系統，法改會建議最高刑罰為終身監禁，加強阻嚇力。

法改會建議設有特定的免責辯護，包括為了保障 16 歲以下兒童及精神上無行為能力的人的利益。法改會電腦網絡罪行小組委員會主席陳政龍舉例，如果家長發現小朋友與陌生人談天，可能被騙，為了保障其利益而查看跟對方說過什麼，可作為免責辯護，但不代表可以看整部電話的內容。

針對非法干擾電腦數據罪，報告指，有回應者建議，任何涉及危害國家安全的行為，應視為加重罪行。法改會在報告指，《國安法》相關條文範圍相當寬闊，足以包括非法干擾電腦數據及系統的行為，而《基本法》23條落實後，認為政府有條件評估現存國安罪行是否足夠，在考慮法改會建議後研究是否有可完善之處。