法新社專訪 國民黨主席鄭麗文反對國防預算飆升

（法新社台北1日電） 台灣最大在野黨國民黨的新任黨主席鄭麗文表示，台灣負擔不起把國防預算提高到國內生產毛額（GDP）占比的3%以上，因為這會讓政府預算規劃嚴重受阻。

國民黨目前與另一在野的民眾黨在國會過半，主張不應與北京兵戎相見。

台灣總統賴清德所屬的民進黨在美國施壓下，打算明年將國防預算在GDP占比調升至3%以上，並在2030年前進一步做到占比5%，以備戰北京可能武力犯台。

鄭麗文在11月1日正式就任國民黨主席前接受法新社專訪時說：「美國的期待已經遠超過我們所能合理負擔的範圍。」

「台灣不是提款機—我們真的沒有那麼多錢。」

她說：「我們當然有決心要保衛台灣，但這並不是無底線的空白支票。所以我才說，國防預算必須合理。」

賴清德政府明年提案國防預算為新台幣9495億元（約合310億美元），GDP占比大幅增至3.32%。此外還尋求高達新台幣1兆元的特別預算，用於升級台灣的防空系統，並提升戰時彈藥生產與儲備能力。

這些預算都需經立法院審查通過才能生效。