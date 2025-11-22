搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
法新社看川普和平方案 估俄多拿領土面積等同盧森堡
（法新社巴黎21日電） 法新社據美國華府智庫的數據分析，美方提出的俄烏和平計畫草案中，俄羅斯將從烏克蘭手中平白多拿的領土面積等同歐洲國家盧森堡2950平方公里的國土。
這些計算是根據華府智庫「戰爭研究所」（ISW）與另一間華府智庫「美國企業研究所」（AEI）的「重大威脅專案」（Critical Threats Project, CTP）提供的資料，截至11月20日俄軍完全或部分控制、或主張擁有的區域為基礎所估算。
據法新社看到的內容，這份草案呼籲烏克蘭從烏方仍控制的部分區域撤軍，使莫斯科當局平白淨獲約2300平方公里的土地，這個面積幾乎等同於西歐內陸國家盧森堡2950平方公里的國土。
這份草案內容也包含，基輔當局將放棄其目前在頓內茨克州（Donetsk）控制的近5000平方公里土地，用以建立緩衝區，並放棄在盧甘斯克州（Lugansk）45平方公里的少部分區域。
盧甘斯克與頓內茨克部分區域目前由烏克蘭控制，這兩個地區共同構成位於前線的頓巴斯（Donbas）工業帶。
此外，這份草案也要求烏克蘭讓出具戰略意義的烏東要塞克拉莫托斯克（Kramatorsk）與鄰近的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。
作為交換，俄羅斯將歸還其聲稱或部分控制的土地，包含烏克蘭東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）近2000平方公里的區域、第聶伯羅州（Dnipro）450平方公里領土，烏克蘭北部蘇米州（Sumy）300平方公里與切爾尼戈夫州（Chernigiv）20平方公里區塊。
這份和平計畫也預計承認克里米亞（Crimea）、頓內茨克、盧甘斯克為俄國的事實領土。克里米亞半島已於2014年遭俄國併吞。
此外，目前由俄羅斯控制的赫松州（Kherson）與烏克蘭東南部的札波羅熱州（Zaporizhzhia）大片地區也將被割讓給莫斯科當局。
總體而言，華府提出的這份計畫，實質上是讓出烏克蘭20%領土，但換回不到0.5%土地。
俄軍自本月初以來，已向烏克蘭境內推進398平方公里，速度比9月和10月更快。
截至本月20日，俄軍完全或部分控制烏克蘭19.3%的領土，其中約有7%領土，包括克里米亞與部分頓巴斯地區，在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭前就已被俄方控制。
其他人也在看
怒！拜仁6：2反勝弗賴堡重納勝軌
【Now Sports】拜仁慕尼黑周六迎擊弗賴堡，在落後兩球情況下反勝6:2，一掃國際賽期前失分悶氣。拜仁慕尼黑於國際賽期前與柏林聯和波致失分，本季德甲長勝斷纜，來到周六迎擊弗賴堡，當幾乎所有人都預期戰況會一面倒，戰局出人意表。上半場12分鐘，鈴木唯人在一次右路角球攻勢近門撞射破網，5分鐘後，同樣是右路角球攻勢，文森比頂入令弗賴堡意外地領先兩球。不過，這兩個入球似乎弄醒或甚惹怒拜仁，這頭猛虎迅即反撲。22分鐘，奧拉斯作個人突破後，傳交予卡爾禁區內射成1:2。完半場前，奧拉斯與卡爾互傳後射入扳平。易邊後完全是拜仁的天下，烏巴麥簡奴、哈利簡尼及尼高拉積遜分別入波，加上奧拉斯尾段埋齋湊成6:1大勝，積遜入球後更史提芬居里上身作「瞓覺狀」，非常風騷。拜仁賽後11戰10勝1和得31分，領先次席的利華古遜8分。now.com 體育 ・ 1 小時前
澤倫斯基收到美方俄烏終戰計畫 預計與川普通話
（法新社基輔20日電） 烏克蘭政府今天表示，已收到美方提出的「計畫草案」，內容包括結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的提案。烏方並未透露計畫內容，但一名知情人士提供給法新社的細節顯示，計畫似乎呼應俄羅斯方面在終戰談判上的諸多強硬要求，其中包括烏克蘭需割讓領土給俄羅斯，並限制自身軍隊規模。法新社 ・ 1 天前
日本華裔議員稱東京應與美國聯手反制中國 北京不太可能打出稀土牌
【彭博】— 一位已遭中國禁止入境的日本議員表示，日本應該利用與美國的同盟關係來反制中國的威脅，而不是僅僅尋求快速妥協，這會導致長期損失。Bloomberg ・ 1 天前
普丁稱美方案可為和平奠基 警告若烏拒絕將擴大攻勢
（法新社莫斯科/基輔21日電） 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天指出，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」，這是他首次證實莫斯科已自美方收到這項計畫。這項方案納入莫斯科許多核心訴求，已在烏克蘭與歐洲引發疑慮。法新社 ・ 22 小時前
歐聯 ｜拜仁錯估形勢 迪亞斯重罰停賽3場
歐聯現時只有3支球隊全勝，分別是拜仁慕尼黑、阿仙奴及國米；而下個星期肯定又少一隊（甚至兩隊），因為拜仁慕尼黑將會作客鬥阿仙奴。而拜仁錯估形勢，迪亞斯向PSG後衛夏基美的危險鏟球，被重罰歐聯停賽3場。Yahoo 體育 ・ 20 小時前
保方：意大利等待基艾沙
【Now Sports】意大利一代門神保方直言，國家隊正等待費達歷高基艾沙歸隊，因他認定環顧歐洲球壇，像基艾沙一樣的球員甚為罕有。「我們必須帶回所有最出色的球員。只要有人表現突出，就不會存在任何排斥，因為我們需要他們。」擔任意大利國家隊代表團經理的保方日前接受《米蘭體育報》受訪時，直言球隊需要費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）。現效力利物浦的基艾沙，自去年歐洲國家盃後並未再代表意軍上陣。「我們正在等待基艾沙，在歐洲像他般的球員不多，但加度素（意大利教練）沒有把任何值得入選的人留在家。團隊是最重要。」對於外間對加度素的批評，保方維護這名舊戰友：「Rino是合適的教練，是我們所能夠物色的最佳人選，你們傳媒工作者該很清楚。」世盃附日前完成抽籤，意大利將於明年3月26日附加賽先鬥北愛爾蘭，勝方將於4天後鬥威爾斯或波斯尼亞。now.com 體育 ・ 5 小時前
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
俄施壓澤倫斯基即刻談判 警告再拖將失去更多領土
（法新社莫斯科21日電） 在美國向烏克蘭提出一份採納多項俄羅斯訴求的結束戰爭提案後，克里姆林宮今天警告，烏克蘭總統澤倫斯基應「現在」就進行談判，否則將失去更多領土。根據一名知情人士提供的細節顯示，計畫似乎呼應俄方在終戰談判上的諸多強硬要求，其中包括烏克蘭需割讓領土給俄羅斯，並限制自身軍隊規模。法新社 ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
崩壞！利記持續不振吞森林3蛋
【Now Sports】以為利物浦迎戰諾定咸森林可洗國際賽前的頹風，結果竟然主場吞3蛋，近7場聯賽輸6場，王者怎麼了......？now.com 體育 ・ 1 小時前
港股周瀉半成 後市恐試24500
恒指周五跟隨外圍重挫逾600點，全周蒸發超過1300點（5.1%），是今年4月以來最差一周。在多重外圍負面因素拖累下，分析預期恒指後市有機會失守二萬五關，下一較大支持位為24500點。同時，外資行對加倉中資股意欲進一步降溫，認為反過來是時候從中資股換馬至印度股市。信報財經新聞 ・ 23 小時前
英國政府為高收入者開闢永居快車道 年薪超12.5萬鎊三年即可申請
【彭博】— 英國內政部長Shabana Mahmood表示，高收入者將獲准最快三年便可申請在英國永久居留；政府希望防止高技能人才因其限制移民的政策而被拒之門外。Bloomberg ・ 2 天前
日本地方政府批准 世界最大核電廠可望重啟
（法新社東京21日電） 日本新潟縣知事花角英世今天宣布，他將批准重啟位於當地的世界最大核電廠柏崎刈羽核電廠，為正式恢復使用邁出重要一步。一旦獲准，將是福島核電廠營運商東京電力公司（Tepco）首座重啟的核電廠。法新社 ・ 1 天前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
利記3星期踢7場 伊傑迪基：重納勝軌
【Now Sports】一如其他英超列強，衛冕的利物浦即將迎來緊密賽程，由明日迎戰諾定咸森林計起，未來3星期需要作賽7場。經過國際賽前吞曼城3蛋後，射手伊傑迪基（Hugo Ekitike）深信紅軍會重納勝軌。他接受利物官方網訪問時，談到球隊這一段緊密賽序：「足球是關乎氣勢。我們季初靠後勁，完場前取得入球而贏得全部比賽。後來，我們開始輸波，但可以扭轉形勢。」紅軍未來3星期需要作賽7場，還好，期間硬仗不算多，最難打算是下月初在歐聯作客國際米蘭。「我們能夠重納勝軌，說的是氣勢，我相信我們可以改善，表現更出色。」伊傑迪基在今輪國際賽期為法國出戰烏克蘭時，取得個人首個士哥，協助球隊晉身明年世界盃決賽周，信心必大大提升。紅軍未來7場比賽22/11 英超 主VS諾定咸森林26/11 歐聯 主VS燕豪芬30/11 英超 客VS韋斯咸03/12 英超 主VS新特蘭06/12 英超 客VS列斯聯09/12 歐聯 客VS國際米蘭13/12 英超 主VS白禮頓now.com 體育 ・ 1 天前