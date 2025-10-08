法極右派領袖揚言 杯葛任何新內閣

（法新社巴黎8日電） 法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）今天表示，她們將阻撓任何新政府的作為，使總理勒克努（Sebastien Lecornu）以聯合內閣解決法國日益嚴重政治危機的能力蒙上陰影。

總統馬克宏正面臨任內最嚴峻的國內政局危機，而成立新內閣的最後期限則在8日晚間屆滿。

馬克宏必須決定是否任命新總理，或是解散國會下議院重新舉行國會選舉。

勒克努6日閃電宣布請辭，今天傍晚前往艾里賽宮向馬克宏報告與各黨磋商、尋求打破僵局的進展。

他預計將於格林威治標準時間8日18時接受法國電視台專訪。

法新社引述消息人士指出，馬克宏8日晚間沒有發表談話或聲明的計畫。

自從馬克宏去年冒險提前舉行國會大選以期鞏固權力卻敗選以來，法國一直陷入政治僵局。大選結果反令國會陷入懸峙，極右勢力席次增加。

雷朋所屬的極右派「國民聯盟」目前是國會最大黨，該黨呼籲馬克宏重新舉行選舉，或乾脆辭職下台。