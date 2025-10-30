法檢察官：羅浮宮搶案再逮5嫌 遺失珠寶仍未尋獲

（法新社巴黎30日電） 巴黎檢察官貝庫歐今天表示，法國警方再逮捕5名羅浮宮珠寶搶案嫌疑人，包括一名主要嫌疑人，目前估計價值約1億200萬美元的贓物仍未尋獲。。

貝庫歐（Laure Beccuau）談到這名主要嫌疑人時說：「我們一直鎖定他。」

她表示，DNA證據將主要嫌疑人與這起搶案聯繫起來，顯示他是4人搶案團隊的一員。

她補充說，「至於其他被警方拘留的人，他們有可能能夠提供我們關於事件經過的資訊」，目前透露有關嫌疑人的進一步細節「還太早」。

這5起拘留行動昨天在巴黎及其周邊地區，尤其是位於法國首都近郊的塞納—聖但尼（Seine-Saint-Denis）地區執行。

據檢方表示，25日被拘留的兩名嫌疑人已於昨天被以竊盜及犯罪集團共謀罪起訴，兩人對部分指控供認不諱，目前已被裁定羈押候審。