法總理提出信任投票 內閣恐再次垮台

（法新社巴黎25日電） 法國總理白胡（Francois Bayrou）今天表示，他的內閣將於9月8日提出信任投票，尋求國會支持他對抗不斷攀升的公共債務。白胡目前面臨的內外壓力日增。

此舉對白胡而言風險極高，因為他的少數政府可能因此垮台；同時對總統馬克宏來說也充滿挑戰，自2017年上任以來，他已先後任命過6位總理。

極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）表示，她領導的「國民聯盟」（National Rally）黨不會支持白胡提出的削減計畫，形同暗示白胡內閣恐無法通過信任投票。

白胡宣布內閣信任投票之際，正值法國國內越來越多人呼籲在9月10日發起示威。

在面對大規模示威山雨欲來與在野黨威脅下，白胡在記者會表示，政府將要求國會「確認」削減開支的規模。政府計劃透過包括縮短假期在內的措施，撙節約440億歐元。

白胡告訴媒體：「我已請求總統在9月8日召開國會特別會議，總統也已同意。」