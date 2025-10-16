法總理讓步爭取左派支持 挺過2項不信任案投票

（法新社巴黎16日電） 法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）今天挺過2項不信任案投票，距離他重新籌組政府並作出重大讓步以繼續執政僅數天。

這2項不信任案投票是在勒克努14日宣布支持暫緩實施2023年退休制度改革後舉行。勒克努將提議暫緩退休改革，爭取左派支持，穩住內閣，以便在年底前通過亟需的撙節預算案。

左派社會黨（PS）之前曾揚言勒克努若不凍結退休制度改革，將投票罷免他。退休改革遭最多人批評的措施之一，是將退休年齡逐步從62歲提高到64歲。

廣告 廣告

在未獲社會黨支持的情況下，極左派「不屈法國」（France Unbowed）與極右翼「國民聯盟」（National Rally）提出的2項不信任案投票，今天最終未能獲得足夠票數推翻勒克努政府。

法國是歐元區第2大經濟體，總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年為鞏固權力而提前舉行大選後，國內政治陷入癱瘓。

勒克努是馬克宏2017年以來的第7位總理，他必須在年底前，設法讓嚴重分裂的國會通過削減開支的預算案，預料這將是一場艱苦的政治戰。