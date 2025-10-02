法逮捕俄影子船隊油輪中國籍船長 拒配合將在法受審

（法新社布勒斯特2日電） 法國檢方今天表示，一艘疑似為俄羅斯「影子船隊」油輪的中國籍船長，因拒絕配合法國當局命令，將於明年初在法國法院受審。

這艘名為「波拉卡」（Boracay）油輪日前遭法國海軍登船扣查，並已被英國和歐洲聯盟（EU）列入黑名單。據悉，船長與大副上月30日在法國外海因拒絕提供船舶國籍證明，且不願與法國當局配合而被扣留。

布勒斯特（Brest）檢察官辦公室指出，船長已被傳喚，將於明年2月出庭受審，大副則已獲釋。