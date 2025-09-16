法院裁定柯文哲原額交保 檢方研究是否再抗告

【on.cc東網專訊】台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案羈押近一年後月初獲准交保，台北地檢署提出抗告，台灣高等法院上周撤銷交保裁定，發回台北地方法院更裁。台北法院周一（15日）開庭後，維持柯文哲和台北市議員應曉薇以7,000萬及3,000萬元新台幣（約1,830萬及785萬港元）交保處分，並限制住居及出境、出海8個月，須接受電子腳環、個案手機科技監控。北檢當晚表示，收到裁定書後再研議是否抗告。

合議庭指出，本案重要證人已接受詰問，目前尚未到庭的證人，無論貪污或公益侵佔及背信部分，都在偵查中具結作證，雖有部分共同被告尚未作證，但在偵查中已多次出庭陳述或作證。合議庭認為，柯、應兩人羈押原因雖仍在，但可用其他方式替代。審酌前次交保金額，柯還需要家人協助籌措，第一時間並未完成具保，以及應曉薇律師說交保金是借來的，因此維持兩人原具保金額。合議庭又諭知，柯、應除在法庭內開庭期間，因訴訟行為必要外，不得與同案被告及還沒作證的14名證人有任何接觸及騷擾、恐嚇或探詢案情行為；另對起訴書證據清單所載的證人，不得有任何騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

柯母何瑞英周一表示，兒子保釋出來後身體明顯不好；妹妹柯美蘭則認為，台北法院很辛苦，法官要承受很大壓力。民眾黨認為，在無罪推定原則下，本就不該限制柯文哲受憲法保障的人身自由及通訊自由，合議庭的裁定印證先前檢方主張所有200至300名在證據清單上的證人「即使毋須再出庭，也應禁止接觸」明顯不當。該黨又強調，柯文哲歷經不見天日的羈押禁見，身心靈飽受煎熬，會持續陪伴他及其家人，共同捍衞清白。

