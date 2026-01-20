寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
泛遠國際與美國Cope Services & Hyperlining開啟戰略合作新篇章
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月20日 - 泛遠國際控股集團有限公司（上市編號：2516，下稱「泛遠國際」；連同其附屬公司，統稱「泛遠國際」或「本集團」）欣然宣佈，泛遠國際與美國Cope Services & Hyperlining（下稱「C&H」）戰略合作簽約儀式於杭州隆重舉行，泛遠國際董事會主席王泉及董事會成員，泛遠國際核心管理團隊、C&H創始人Kevin Zheng及核心管理團隊，合規及財顧代表等嘉賓出席了此次盛會。
泛遠國際為香港聯交所主板上市企業（股票代碼：2516.HK），作為全球化佈局的跨境電商物流綜合服務商，深耕行業超 20 年，是中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區首批試點企業、浙江省服務業領軍企業、國家5A級物流企業。公司致力於為全球電商企業提供簡單、高效、安全的供應鏈解決方案，在國內外擁有超 50 個服務網點，服務覆蓋全球 220 多個國家和地區，與 1,100 餘家優質供應商建立穩定深度合作，憑藉全面精準的國際服務網絡，為客戶提供穩定合規的跨境供應鏈服務。
C&H總部位於美國洛杉磯，是深耕跨境電商物流領域12餘年的頭部企業，在全美佈局運營約220萬尺倉儲網絡，構建了覆蓋美東、美西、美南的全域倉配體系，憑藉「倉配一體化」解決方案及與主流客戶的深度合作優勢，成為全美頭部海外倉運營商之一及中大件交付履約的標杆服務商。
儀式伊始，泛遠國際董事會主席王泉發表致辭，向蒞臨現場的嘉賓及合作方代表致以熱烈歡迎與衷心感謝。王泉主席指出，當前全球產業與跨境貿易格局深度調整，單一發展模式已難適應市場競爭，整合資源、全球化深耕是產業升級與提升國際競爭力的核心動力。此次泛遠國際戰略性並購C&H將打通雙方的底層資源，深化北美地區的物流基礎設施建設，極大提升在頭程服務、庫內管理、尾程交付及供應鏈金融等全鏈路環節的協同能力，為全球出海企業提供更具韌性的跨境供應鏈保障體系，最終實現物流服務的價值提升與產業鏈價值全球化延伸的雙重戰略目標。泛遠國際將舉全公司之力與C&H並肩深耕，打造服務出海的本地化新標杆，為行業高質量發展注入新動能。
C&H創始人 Kevin Zheng 隨後致辭，對本次合作的達成表示熱烈祝賀，充分肯定泛遠國際在產業佈局及跨境物流領域的深厚積澱，強調雙方合作既是基於共同發展願景的戰略抉擇，更是順應產業發展趨勢的重要之舉。C&H 將與泛遠國際緊密配合、同向發力，加快整合進程，共繪發展藍圖，為廣大客戶提供更優質的端到端全鏈路服務。
隨後，在全場嘉賓的共同見證下，泛遠國際董事會主席王泉與C&H創始人Kevin Zheng登台簽約並向到場的嘉賓及各位同仁致以感謝。
簽約環節後，泛遠國際 CEO Steve接受了媒體採訪，他指出此次戰略合作的達成是泛遠國際深化產業佈局的「關鍵一子」，承載着企業從出口向出海戰略發展的重要使命。未來，將攜手相關各方同仁，建立高效協同溝通機制，圍繞資源共享、供應鏈優化、價值鏈延伸等核心方向精準發力，構建全流程本土化閉環管理體系。本次戰略合作同時為集團相關合作方，探索可複製、可推廣的產業協同模式，持續強化供應鏈穩定性與抗風險能力，助力相關合作方在激烈的市場競爭中搶佔先機、共贏發展。
此次戰略合作的圓滿達成，是泛遠國際對出海戰略的堅定信心，並將進一步提升其行業優勢地位，為客戶帶來更優質的服務，為股東創造更大的價值。
Hashtag: #泛遠國際
有關泛遠國際控股集團有限公司（股份代號：2516.HK）
泛遠國際控股集團有限公司於2023年12月在香港聯交所主板掛牌上市，為中國知名的跨境電子商務物流服務供應商，主要提供端到端跨境配送服務、貨運代理服務以及其他物流服務，致力打造穩、快、優的跨境電子商務物流服務體系。本集團作為中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區首批試點企業，擁有創新的自研物流運輸系統，採用直營網點模式，網點遍佈中國主要貿易中心，尤其聚焦於長江三角洲及粵港澳大灣區。本集團設有30多個境內網點，1,100多家供應商網路，服務覆蓋全球超過220多個國家和地區，向客戶提供多項靈活可靠的跨境配送選項及定制化供應鏈解決方案。
有關COPE Services Incorporated
COPE Services Incorporated為一家總部位於美國、專注於跨境電商領域的倉儲及物流服務供應商。本集團始終堅信，卓越服務乃企業持續增長之基石，並憑藉經驗豐富的專業團隊，致力為客戶提供具針對性的解決方案，以提升其營運效率。目前，集團已在全美建立完善的物流骨幹網路，旗下資產包括美西、美東和美南共計約220萬平方尺的核心倉儲樞紐。透過整合多地衛星倉與加盟倉資源，並配合自營的卡車運輸平台，集團成功構建出覆蓋全美的端到端物流服務體系，讓源自中國的高效電商物流模式，於美國市場得以實現。
有關Hyperlining LLC
Hyperlining LLC為一家立足加利福尼亞州之卡車物流平台，專注於提供北美一體化貨運解決方案。平台整合USPS、UPS、FedEx及LTL和FTL等多元尾程資源，並結合COPE之倉儲配送網絡，已獨立簽約PILOT Logistics、R+L Logistics、FedEx Freight等多間優質服務商。本公司提供港口到倉直達、散板/整車專線送倉，以及優化之超大件住宅配送服務，憑藉覆蓋全美之運輸網絡，致力為客戶實現高效穩定之尾程物流體驗。
