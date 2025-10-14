不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
「泡完溫泉要喝什麼」第一名不是牛奶？實際訪問20位日本人的結果揭曉！
日本人不分男女老少都超愛泡溫泉，並且在日本動畫與漫畫裡，常常會出現泡完溫泉之後馬上拿一杯牛奶來喝的場景，但是為什麼泡完溫泉就一定要喝牛奶呢？
今天LIVE JAPAN為了解決「到底日本人泡完溫泉都會喝什麼？」的疑問，訪問了20位日本人並詢問「泡完溫泉想喝的東西」之後，整理出了許多相關的回答，大家覺得泡完溫泉痛快的流完一身汗之後「想大口大口喝！」的飲品是什麼呢？趕快來看看吧！
「泡完溫泉要喝什麼呢？」第4名-鞏固健康的話喝「水」最棒！
這次調查最出人意表的就是「水」這答案居然還算不少。
「以前曾經因為泡溫泉而腦充血頭昏，之後每次泡完溫泉都一定會喝水」（五十多歲／女性）
「從健康的角度來看的話，在揮發汗水之後不應該攝取多餘的糖分，所以我覺得喝水應該是最好的」（三十多歲／女性）
「可能是因為泡三溫暖讓身體會變得很熱的關係，我覺得水是最好喝的」（五十多歲／男性）
泡完溫泉最重要的一件事就是好好地補充水份，所以在溫泉和錢湯的脫衣所都會設置飲水機讓泡完湯的人可以立馬喝水，去泡溫泉時也別忘了記得補充水份哦！
「泡完溫泉要喝什麼呢？」第3名-大人泡完溫泉就是要來杯「啤酒」才過癮！
這個回答可說是顛覆了上述「水」的健康印象咧！那就是大人們最愛的「啤酒」啦！
「住在溫泉旅館的時候傍晚泡完溫泉先到棉被裡躺一下，晚餐時再搭配一杯啤酒，完美！」（三十多歲／男性）
「不就是為了喝啤酒才去泡溫泉的嗎（笑）」（二十多歲／男性）
「平常我不太喝啤酒，不過去旅行時搭配美食所喝的啤酒滋味特別不一樣」（四十多歲／女性）
投宿於地方溫泉設施時，一邊品嘗當地鄉土料理一邊喝啤酒更能感動味蕾與心靈，光是想像這場景就叫人受不了呀。
「泡完溫泉要喝什麼呢？」第2名-清爽的「蘇打汽水」是溫泉不可少的沁涼滋味
這次調查日本人泡完溫泉想喝的飲料也有不少人回答「蘇打汽水」這充滿玩心的答案。
「泡完溫熱的溫泉之後就會想要喝冰涼的碳酸飲料，尤其是蘇打汽水」（二十多歲／男性）
「泡完溫泉之後一邊享受傍晚的清風一邊喝蘇打汽水超棒的！」（二十多歲／女性）
另外也有很多人因為許多溫泉勝地都會販售當地限定蘇打汽水而購買，使用上等天然水所製作的蘇打水口感更是清爽沁人，叫人忍不住想要買來喝喝看呢。
「泡完溫泉要喝什麼呢？」第1名-「咖啡牛奶」！其脫穎而出之處在於？
PangJee_S / Shutterstock.com
在這次針對20位日本人所做的調查中，最多人回答的不是純白的鮮奶這溫泉的經典定番，而是咖啡牛奶！究竟咖啡牛奶有什麼魅力能夠脫穎而出呢？
「溫泉＝咖啡牛奶。每次泡完溫泉我都想把手插在腰上豪邁地喝上一口玻璃瓶裝的咖啡牛奶！」（四十多歲／女性）
「說到溫泉就會想到咖啡牛奶。以前小時候跟媽媽去泡溫泉或錢湯都會很期待媽媽買咖啡牛奶給我，即使到了現在也依然相當懷念」（三十多歲／男性）
「平常喝咖啡牛奶都覺得滿甜的，但泡溫泉洗去身上汗水之後喝反而覺得很清爽，就變得愛在泡完湯之後喝咖啡牛奶了」（四十多歲／男性）
「我很喜歡咖啡牛奶，因為從小到現在每次泡完溫泉都是喝咖啡牛奶」（二十多歲／女性）
正如三十多歲男性所言，隨著日本的冰箱普及於民間，錢湯等溫泉泡湯設施也開始販售牛奶，甜甜的咖啡牛奶正適合愛吃甜的小孩子，所以許多人長大之後泡完湯也還是會喝咖啡牛奶，使得日本人一想到咖啡牛奶都會與「泡完澡之後的特殊滋味」畫上等號。
「泡完溫泉要喝什麼呢？」市面上少見的「水果牛奶」也頗具人氣
和咖啡牛奶人氣不相上下的則是另一個口味的「水果牛奶」，尤其是日本女性特別喜歡這滋味。
「幾乎只有在溫泉或是錢湯才會看到水果牛奶，所以總是忍不住會買水果牛奶來喝」（二十多歲／女性）
「像香蕉一樣甜甜的味道很好喝」（五十多歲／女性）
「因為我腸胃不是很好，所以我平常不怎麼喝牛乳類飲品，但是每次泡完溫泉都會很想喝水果牛奶，超神奇的」（三十多歲／女性）
沒想到居然有人就算抱著肚子痛的風險也要喝水果牛奶！雖然很想跟他說不要勉強自己，但說實在小編很能理解想喝水果牛奶的心情呀！
為什麼日本人泡完溫泉之後會喝牛奶呢？
相信大家常常看到日本漫畫或是動畫裡常常會出現的一個場景，就是泡完溫泉之後就喝一杯牛奶！不過到底是為甚麼呢？這是因為日本人有著「洗完澡之後＝喝牛奶」的習慣與觀念，那麼為什麼會在錢湯或是溫泉設施中喝牛奶呢？
它的歷史可以追朔到在浴室與冰箱還沒普及到一般家庭的時代，那時候生產牛奶的公司會將商品擺在錢湯或是溫泉設施裡面，讓民眾飲用，進而讓民眾都養成了「洗完澡、泡玩溫泉之後就要喝牛奶」的習慣。日本人的銷售計畫似乎變成了一般民眾的習慣了呢！
在日本泡完湯也學一下日本人喝咖啡牛奶吧～
這次訪問了20位日本人「泡完溫泉要喝什麼呢？」的答案各式各樣，有遵循童年記憶的，也有透過涼飲來冰鎮身軀的，每個人都有自己的堅持及喜好。下次在日本泡完溫泉你又會想要試試哪一款飲料呢？
Written by:田中RAN
▼你還會有興趣
其他人也在看
英文名字別亂取！「這11個名稱」在美國違法，Candy、Baby恐被當特種行業
台灣人取名時，會盡量避開不好的諧音，沒想到英文命名也有禁忌！根據外媒報導，目前有11個英文名字被美國視為違法，包含耶穌基督、聖誕老人等名字都不能用，若違反規定恐為自己和孩子帶來困擾。這些禁忌不僅反映出食尚玩家 ・ 44 分鐘前
南海海槽海底下陷的駭人預兆！ 地震機率飆60-90%的震撼真相！
哎喲，日本這邊剛過完颱風季，又來個海底驚喜！😱 9月26日，政府地震調查委員會丟出重磅：南海海槽巨大地震30年內發生率，從70-80%調高到60-90%以上。Japhub日本集合 ・ 15 小時前
16次走訪西班牙精選 旅遊作家溫士凱推薦：馬德里百年老店、市場小吃、私房餐廳巡禮
來西班牙旅行，像當地人品嘗一頓道地美食，是感受風土不可錯過的體驗。首都馬德里不僅是歷史與文化的交匯點，更是全國美食的聚集中心，旅遊達人溫士凱以自己16次造訪西班牙的經驗，分享他精心挑選的馬德里美食口袋名單，邀請旅人一同品味這座城市的味蕾魅力。欣傳媒 ・ 45 分鐘前
【中環解密】滙豐義工織2.2萬條頸巾 創健力士世界紀錄
近日斥資千億元向恒生銀行（0011.HK）提出私有化世紀大刁的滙控（0005.HK），再創世界紀錄。滙豐宣布，上周六（11日）於啟德主場館內創下「最大圍巾數量」的健力士世界紀錄，超過3000名滙豐義工合共用6個月時間，編織了2.2萬條頸巾，滙豐用當中1.6萬條拼出巨型「160」字樣，以慶祝今年在港成立160周年。信報財經新聞 ・ 6 小時前
尖沙咀山林道全新手工意粉店！日籍主廚/低至$38起/東京風意粉居酒屋
手工意粉開了一間又一間，近日又有一個日式意粉吧「Zozzona」進駐尖沙咀山林道，由Black Sheep Restaurants美國意式餐廳Carbone前意粉主廚Takayuki Kumai主理，並由印度餐館Bengal Brothers創辦人的Vidur Yadav，以及著名餐飲集團Black Sheep Restaurants的前聯合創始人兼烹飪總監Christopher Mark 聯手創辦，單看這個華麗的陣容已經令老饕們非常期待，而餐牌價錢更只是$38至$388。Yahoo Food ・ 1 小時前
渾水專欄│坊間不懂得「私有化」的真正含意（渾水）
協議安排需要通過兩道關卡：第一關是最少 75% 的股東同意方案。目前距離 75% 還差十多個百分點，相對較容易達標；第二關，則是反對的獨立股東人數必須少於總數的十分之一。現時市場流通股約佔 38%，只要反對票低於十分之一比例，方案便能通過。Yahoo財經專欄 ・ 29 分鐘前
蘿蔔食譜│日式滷蘿蔔 加一樣嘢烚蘿蔔去澀味
近來去街市都會見到一種細細長長的耙齒蘿蔔，耙齒蘿蔔又叫早水蘿蔔或白玉蘿蔔，雖然細細條，但比大蘿蔔更清甜，具有健脾開胃、消滯下氣、清熱化痰、解毒消腫等功效，用日式的滷煮方式去煮便可吃到蘿蔔的清甜。在加入味醂醬油滷煮前，用少許白米去煮一煮，清甜味會提升，即睇如何製作日式滷蘿蔔：Yahoo Food ・ 1 天前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
美股日誌｜特朗普又縮 三指數反彈金價狂飈
美股反彈，三大指數升幅超過1%。美國總統特朗普對華態度軟化，暗示不一定實施100%關稅的言論，市場收復上星期五大跌市的失地。然而避險的黃金繼續上升，紐約期油升穿4,100美元的關口，白銀升幅達7%，見1980年以來最高。美國債市休市。Yahoo財經 ・ 3 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 23 小時前
「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎
Pierpaolo Piccioli 執掌 Balenciaga 後，首個時裝展大收好評！Pierpaolo Piccioli 的風格更為優雅而富詩意，與前衛衝擊的 Demna Gvasalia 截然不同，首季重塑 Balenciaga 的巴黎雅緻風貌，同時不失新世代的時尚率性，融合品牌獨有的建築輪廓，迎來巴黎百年老牌的新篇章。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 1 天前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 1 天前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 16 小時前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 13 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 18 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前