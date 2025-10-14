「泡完溫泉要喝什麼」第一名不是牛奶？實際訪問20位日本人的結果揭曉！

日本人不分男女老少都超愛泡溫泉，並且在日本動畫與漫畫裡，常常會出現泡完溫泉之後馬上拿一杯牛奶來喝的場景，但是為什麼泡完溫泉就一定要喝牛奶呢？

今天LIVE JAPAN為了解決「到底日本人泡完溫泉都會喝什麼？」的疑問，訪問了20位日本人並詢問「泡完溫泉想喝的東西」之後，整理出了許多相關的回答，大家覺得泡完溫泉痛快的流完一身汗之後「想大口大口喝！」的飲品是什麼呢？趕快來看看吧！

「泡完溫泉要喝什麼呢？」第4名-鞏固健康的話喝「水」最棒！

這次調查最出人意表的就是「水」這答案居然還算不少。

「以前曾經因為泡溫泉而腦充血頭昏，之後每次泡完溫泉都一定會喝水」（五十多歲／女性）

「從健康的角度來看的話，在揮發汗水之後不應該攝取多餘的糖分，所以我覺得喝水應該是最好的」（三十多歲／女性）

「可能是因為泡三溫暖讓身體會變得很熱的關係，我覺得水是最好喝的」（五十多歲／男性）

泡完溫泉最重要的一件事就是好好地補充水份，所以在溫泉和錢湯的脫衣所都會設置飲水機讓泡完湯的人可以立馬喝水，去泡溫泉時也別忘了記得補充水份哦！

「泡完溫泉要喝什麼呢？」第3名-大人泡完溫泉就是要來杯「啤酒」才過癮！

這個回答可說是顛覆了上述「水」的健康印象咧！那就是大人們最愛的「啤酒」啦！

「住在溫泉旅館的時候傍晚泡完溫泉先到棉被裡躺一下，晚餐時再搭配一杯啤酒，完美！」（三十多歲／男性）

「不就是為了喝啤酒才去泡溫泉的嗎（笑）」（二十多歲／男性）

「平常我不太喝啤酒，不過去旅行時搭配美食所喝的啤酒滋味特別不一樣」（四十多歲／女性）

投宿於地方溫泉設施時，一邊品嘗當地鄉土料理一邊喝啤酒更能感動味蕾與心靈，光是想像這場景就叫人受不了呀。

「泡完溫泉要喝什麼呢？」第2名-清爽的「蘇打汽水」是溫泉不可少的沁涼滋味

這次調查日本人泡完溫泉想喝的飲料也有不少人回答「蘇打汽水」這充滿玩心的答案。

「泡完溫熱的溫泉之後就會想要喝冰涼的碳酸飲料，尤其是蘇打汽水」（二十多歲／男性）

「泡完溫泉之後一邊享受傍晚的清風一邊喝蘇打汽水超棒的！」（二十多歲／女性）

另外也有很多人因為許多溫泉勝地都會販售當地限定蘇打汽水而購買，使用上等天然水所製作的蘇打水口感更是清爽沁人，叫人忍不住想要買來喝喝看呢。

「泡完溫泉要喝什麼呢？」第1名-「咖啡牛奶」！其脫穎而出之處在於？

PangJee_S / Shutterstock.com

在這次針對20位日本人所做的調查中，最多人回答的不是純白的鮮奶這溫泉的經典定番，而是咖啡牛奶！究竟咖啡牛奶有什麼魅力能夠脫穎而出呢？

「溫泉＝咖啡牛奶。每次泡完溫泉我都想把手插在腰上豪邁地喝上一口玻璃瓶裝的咖啡牛奶！」（四十多歲／女性）

「說到溫泉就會想到咖啡牛奶。以前小時候跟媽媽去泡溫泉或錢湯都會很期待媽媽買咖啡牛奶給我，即使到了現在也依然相當懷念」（三十多歲／男性）

「平常喝咖啡牛奶都覺得滿甜的，但泡溫泉洗去身上汗水之後喝反而覺得很清爽，就變得愛在泡完湯之後喝咖啡牛奶了」（四十多歲／男性）

「我很喜歡咖啡牛奶，因為從小到現在每次泡完溫泉都是喝咖啡牛奶」（二十多歲／女性）

正如三十多歲男性所言，隨著日本的冰箱普及於民間，錢湯等溫泉泡湯設施也開始販售牛奶，甜甜的咖啡牛奶正適合愛吃甜的小孩子，所以許多人長大之後泡完湯也還是會喝咖啡牛奶，使得日本人一想到咖啡牛奶都會與「泡完澡之後的特殊滋味」畫上等號。

「泡完溫泉要喝什麼呢？」市面上少見的「水果牛奶」也頗具人氣

和咖啡牛奶人氣不相上下的則是另一個口味的「水果牛奶」，尤其是日本女性特別喜歡這滋味。

「幾乎只有在溫泉或是錢湯才會看到水果牛奶，所以總是忍不住會買水果牛奶來喝」（二十多歲／女性）

「像香蕉一樣甜甜的味道很好喝」（五十多歲／女性）

「因為我腸胃不是很好，所以我平常不怎麼喝牛乳類飲品，但是每次泡完溫泉都會很想喝水果牛奶，超神奇的」（三十多歲／女性）

沒想到居然有人就算抱著肚子痛的風險也要喝水果牛奶！雖然很想跟他說不要勉強自己，但說實在小編很能理解想喝水果牛奶的心情呀！

為什麼日本人泡完溫泉之後會喝牛奶呢？

相信大家常常看到日本漫畫或是動畫裡常常會出現的一個場景，就是泡完溫泉之後就喝一杯牛奶！不過到底是為甚麼呢？這是因為日本人有著「洗完澡之後＝喝牛奶」的習慣與觀念，那麼為什麼會在錢湯或是溫泉設施中喝牛奶呢？

它的歷史可以追朔到在浴室與冰箱還沒普及到一般家庭的時代，那時候生產牛奶的公司會將商品擺在錢湯或是溫泉設施裡面，讓民眾飲用，進而讓民眾都養成了「洗完澡、泡玩溫泉之後就要喝牛奶」的習慣。日本人的銷售計畫似乎變成了一般民眾的習慣了呢！

在日本泡完湯也學一下日本人喝咖啡牛奶吧～

這次訪問了20位日本人「泡完溫泉要喝什麼呢？」的答案各式各樣，有遵循童年記憶的，也有透過涼飲來冰鎮身軀的，每個人都有自己的堅持及喜好。下次在日本泡完溫泉你又會想要試試哪一款飲料呢？

Written by:田中RAN

