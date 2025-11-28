宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
最愛吃泡麵國家不是日韓！「冠軍」平均每人年吃81包，台灣也進前10名
現代人生活忙碌、步調快，泡麵已從單純的宵夜選擇演變為全球性的飲食現象。世界泡麵協會（WINA）公布的統計數據顯示，2024年全球泡麵消費量再創新高，達到1230.7億包的驚人數字，年增率約2.4％，其中亞洲國家包辦了前10名排行榜的絕大多數席次，充分展現亞洲市場對泡麵的強烈需求。而越南以人均消費81包泡麵榮登寶座，全國１年共消費81億4000萬包，相當於全體人口平均每人３天就要吃掉１包泡麵。
最愛吃泡麵國家排行榜
根據《韓聯社》報導，世界泡麵協會的排名數據顯示，前10名幾乎由亞洲國家包辦，印證亞洲確實是全球泡麵消費的核心地區。而台灣以人均40包的成績位居第８名，相當於平均每人９天就會吃掉１包泡麵。完整的人均消費量排名如下：
１. 越南：81包
２. 南韓：79.2包
３. 泰國：57包
４. 尼泊爾：54包
５. 印尼：52包
６. 日本：47包
７. 馬來西亞：47包
８. 台灣：40包
９. 菲律賓：39包
10. 中國：31包
泡麵需求逐漸升溫
《韓聯社》報導指出，在擁有深厚傳統麵食文化的亞洲國家中，人均泡麵消費量普遍較高，相較之下許多歐洲國家的消費數字仍低於10包。不過值得關注的是，2024年全球泡麵消費量較前一年成長2.4%，總計達到1230.7億份的歷史新高。
雖然泡麵在歐洲地區的消費量仍然偏低，但受惠於K-pop與K-food在全球的流行趨勢，歐洲市場對於韓國泡麵的需求正逐漸升溫，顯示這項亞洲美食正在全球範圍內獲得更多消費者的青睞。
▲越南2024年每人平均消費81包泡麵。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 1 天前
香港大埔火災 死亡人數增至75人
據《央視》報導，香港特區政府消防處周四（27 日）公布的數據顯示，截至 22 時，香港新界大埔火災已造成 75 人遇難，另有 76 人受傷。鉅亨網 ・ 14 小時前
勞工處展開為期兩周全港特別執法行動 巡查維修工程地盤防火設施等
勞工處發言人表示，對於大埔宏福苑五級火警導致多人傷亡，勞工處將於今日(28日)起展開為期兩周的全港性特別執法行動，巡查架設有大型棚架的樓宇維修工程地盤的防火設施及火災應變安排，當中包括檢查棚架上的棚網符合阻燃性的認可標準。同時配合屋宇署巡查正進行外牆大維修而有架設大型竹棚架的樓宇，確保設置棚架上的棚網符合相關工作守則及指引的要求。AASTOCKS ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜何炳德：阻燃性物料非法例強制要求 成本問題或成業界鋌而走險的誘因
大埔宏福苑五級火，屋苑正在大維修。香港執業安全師學會會長李光昇在電台節目上表示，有理由相信涉事的棚網沒有阻燃性質，以致火勢蔓延得如此快。他說，勞工處要求業界使用阻燃網只是工作守則，不排除有人基於並非強制要求而「搏一舖」。 李光昇提到，他們以往不時見到有維修師傅在外牆工作期間「邊抽煙、邊燒焊」。他認為如有安全主任把關會較好，但問題是維修地盤未必有安全主任，加上地盤沒有禁煙，承建商一旦沒有落實執行安全措施就會出事。 港九搭棚同敬工會理事長何炳德在同一節目表示，昨日（27日）與業界討論，認為今次事件揭示很大弊端，就是相關管理公司及工程顧問容許一次過全部8幢大廈同時間搭棚維修，增加危險，以致出現「火燒連環船」。他指出維修期間仍有居民在屋內生活，理應不容許維修超過一年，應盡快完成並拆掉棚架。 何炳德提到，根據勞工處相關守則，業界應使用有阻燃性的帆布及棚網，但守則只屬建議，並非法例強制要求，促請當局硬性規定使用阻燃物料。他又說，維修工程使用的棚網每幅面積18米乘2米，含有阻燃物料的棚網售價由75至90多元，沒有阻燃的只需40多至50多元一幅，由於價錢相差較大，或成為鋌而走險的誘因。 香港工程師學會Fortune Insight ・ 1 天前
棚網未阻燃 7幢樓火燒連環船 物料疑不符規例要求 工人被揭外牆吸煙
根據屋宇署《竹棚架設計及搭建指引》及勞工處《竹棚架工作安全守則》，棚架面須覆蓋具阻燃特性的保護網，但大埔宏福苑仍發生涉及棚架的五級大火，連燒7幢大廈，建造業總工會理事長周思傑接受本報訪問，認為除棚網本身可能無阻燃功能外，亦與工程管理不善有關。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
香港宏福苑大火94死76傷 仍有逾百人失蹤
（法新社香港28日電） 香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，當局今天表示，死亡人數增至94人，火勢幾乎完全撲滅，救援人員正在被燒毀的高樓中搜尋逾百名失蹤者。然而，死亡人數可能還會上升，香港行政長官李家超昨天清晨表示，有279人仍然下落不明。法新社 ・ 3 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火︳張敬軒歌迷會主動查地址聯絡 受災歌迷收親筆信「啲眼淚忍唔住」
大埔宏福苑五級大火釀成近百人死亡，唔少藝人都出錢出力支援受災居民。有參加咗張敬軒歌迷會嘅網民發文，話忙於善後之際收到歌迷會代表電話慰問Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 2 小時前
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原am730 ・ 8 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前