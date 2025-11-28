最愛吃泡麵國家不是日韓！「冠軍」平均每人年吃81包，台灣也進前10名

現代人生活忙碌、步調快，泡麵已從單純的宵夜選擇演變為全球性的飲食現象。世界泡麵協會（WINA）公布的統計數據顯示，2024年全球泡麵消費量再創新高，達到1230.7億包的驚人數字，年增率約2.4％，其中亞洲國家包辦了前10名排行榜的絕大多數席次，充分展現亞洲市場對泡麵的強烈需求。而越南以人均消費81包泡麵榮登寶座，全國１年共消費81億4000萬包，相當於全體人口平均每人３天就要吃掉１包泡麵。

最愛吃泡麵國家排行榜

根據《韓聯社》報導，世界泡麵協會的排名數據顯示，前10名幾乎由亞洲國家包辦，印證亞洲確實是全球泡麵消費的核心地區。而台灣以人均40包的成績位居第８名，相當於平均每人９天就會吃掉１包泡麵。完整的人均消費量排名如下：

１. 越南：81包

２. 南韓：79.2包

３. 泰國：57包

４. 尼泊爾：54包

５. 印尼：52包

６. 日本：47包

７. 馬來西亞：47包

８. 台灣：40包

９. 菲律賓：39包

10. 中國：31包

泡麵需求逐漸升溫

《韓聯社》報導指出，在擁有深厚傳統麵食文化的亞洲國家中，人均泡麵消費量普遍較高，相較之下許多歐洲國家的消費數字仍低於10包。不過值得關注的是，2024年全球泡麵消費量較前一年成長2.4%，總計達到1230.7億份的歷史新高。

雖然泡麵在歐洲地區的消費量仍然偏低，但受惠於K-pop與K-food在全球的流行趨勢，歐洲市場對於韓國泡麵的需求正逐漸升溫，顯示這項亞洲美食正在全球範圍內獲得更多消費者的青睞。

▲越南2024年每人平均消費81包泡麵。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

