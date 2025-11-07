波士尼亞養老院大火 死亡總數增至13人

日本近來熊出沒襲人事件激增，截至昨日，今年因熊襲擊致死的人數已達13人，創下歷史新高。日本共同社報道，日本警察廳修改槍械規則，允許警察下周四(13日)起可用步槍驅熊。報道稱，熊襲人事件頻發的岩手縣及秋田縣，今日起將各部署2支由本地和被派往當地的警察組成的4人團隊，當中包括2名狙擊手，將與當地獵友會等開展聯合訓練，掌握熊的習性及要害部位，相關縣市如有熊出沒，且「緊急槍獵」等措施無法及時應對，警方將依據《警察官職務執行法》進行捕殺。官房長官木原稔已於上月指示警察廳研究使用步槍驅熊，警察廳本月4至5日派人赴岩手、秋田兩縣聽取驅熊實際情況，並接受了支援請求。此外，由秋田縣政府開發、可查詢熊出沒資訊的「Kumadas」系統去年7月正式啟用，截至今年9月底約有1萬人註冊，但在上月新增超過5000人註冊，使用人數急速增加。有網民表示，「因為要去秋田出差，先來查一下Kumadas」，亦有人指「下周要去秋田，看了Kumadas反而覺得愈來愈不安」。秋田縣負責人員表示，雖然很高興這個系統更廣為人知，但伺服器的速度因為大量登入而變慢。(WL)

infocast ・ 1 天前