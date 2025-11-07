波士尼亞養老院大火 死亡總數增至13人

iHerb雙11優惠全網限時74折
林卓廷被控立會阻陳恒鑌、周浩鼎 獲裁無罪 林判後高呼「感謝法官閣下」
立法會 2019 年審議《逃犯條例》修訂法案，林卓廷否認妨礙陳恒鑌、周浩鼎兩罪，經裁判官鄭念慈審訊後，周四（6 日）在西九龍裁判法院裁定林無罪。宣判後，林卓廷高聲稱「感謝法官閣下」。法庭線 ・ 1 天前
JPEX案｜前藝員鄭雋熹另涉洗黑錢1800萬 再提堂續還押至12月中
虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今檢控16人，包括31歲前無綫藝員鄭雋熹昨日首次提堂。鄭亦另涉一宗涉及JPEX的洗黑錢案，早前已被控，該案日今(7日)於東區裁判法院再提訊，控方指案件涉及清洗約1800萬犯罪得益，並與JPEX案件有關，故將申請案件轉介高等法院處理。裁判官高偉雄把本案押後至12月15日，與鄭及林作am730 ・ 5 小時前
全運會・劍擊｜港隊出場出擊 張家朗、蔡俊彥、佘繕妡領銜 劍指隊史首面全運金牌
第15屆全國運動會（全運會）於11月9日開幕，香港賽區舉辦8個項目，包括最受矚目的劍擊賽事將在啟德體藝館上演。香港劍擊隊陣容鼎盛，有「雙子星」張家朗、蔡俊彥及女重佘繕妡領軍，力求借主場之利刺出隊史首面全運金牌。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
馬來西亞牧師遭警員綁架 法院裁定政府及警方賠償逾5千萬元｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬來西亞一名牧師許景城（Raymond Koh），2017 年 2 月 13 日在駕車途中遭一群持槍男子擄走。據法院裁決，當時涉案的包括現任或前任警員，正執行一項針對許景華的「指令」。法院裁定，政府及警方須向家屬賠償 3,100 萬令吉（約5,762萬港元），並須就事件負上責任。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
遏止犯罪｜用鞭刑懲罰詐騙 新加坡通過法案 最重可判24鞭
新加坡近年來面對詐騙案件激增的挑戰，詐騙已成為該國最普遍的犯罪形式。新加坡外交部兼內政部高級政務部長沈穎指，目...BossMind ・ 1 天前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
牛頭角雋樂幼稚園虐兒案 涉案教師暫時休假 校方全面配合警調查｜Yahoo
牛頭角下邨雋樂幼稚園懷疑有學童遭教師虐打，警方昨日（5日）拘捕一名 27 歲女子，據悉是事主的班主任。香港基督教服務處表示，已即時啟動機制，調查有關學生受傷原因，相關老師暫時休假，校方全面配合警方調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
海關土瓜灣緝毒 關員被疑犯斬傷 3 人送院 警方爆門發現已逃逸｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】土瓜灣道今（6 日）發生持刀傷人案。據了解，7名海關人員進行打擊毒品行動期間，其中兩名關員被疑犯用刀斬傷。疑犯其後反鎖單位，警方到場爆門，發現疑犯逃逸，正進行追捕行動。Yahoo新聞 ・ 1 天前
海關土瓜灣緝毒遇襲案｜二人涉安排接送被捕 警下午再拘疑犯母涉誤導警務人員｜Yahoo
3 名海關人員昨日（6日）在土瓜灣緝毒期間遇襲，據了解，警方拘捕兩人，涉嫌安排接送案中被追緝的男子；今午再多一名 66 歲女子被捕，據悉為疑犯母親，涉嫌誤導警務人員。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
JPEX案15人提堂 林作 陳怡等8人轉介高院12月中再訊
JPEX虛擬貨幣詐騙案，警方落案起訴包括林作等16人，當中15人昨提堂，涉串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等，是警方首次引用該例檢控。除鄭雋熹，其餘獲准保釋，當中網紅林作及陳怡(陳穎怡)獲准以30萬元現金保釋，期間不得離港，須定期到警署報到。am730 ・ 15 小時前
聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭
踏入11月，不少商場已陸續推出聖誕主題活動，東薈城名店倉今年首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan，以其筆下的BIG HUGS抱抱人為主題，帶來全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，設有7大打卡位及互動體驗，當中必影2.5米高BIG HUGS聖誕老人，還可以聽到四位本地名人的窩心留言，共度療癒人心的聖誕節！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
台女走私20公斤液態大麻赴日被捕 10年來最大宗
【on.cc東網專訊】日本關西機場警方周三（5日）宣布逮捕一名台灣女子，她涉嫌走私20公斤液體大麻，在機場被緝毒犬發現。海關指出，今次是關西國際機場過去10年來查獲最大量的液體大麻，暫未明確估算這些大麻的市值。on.cc 東網 ・ 6 小時前
星巴克員工醞釀全美罷工 鎖定年度最繁忙「紅杯日」
星巴克(SBUX)美國門市的工會員工準備於下周發動罷工，計劃在公司每年免費贈送一個可重複使用的紅色杯子的假日銷售旺季「紅杯日」罷工，要求公司簽訂集體勞動合約。AASTOCKS ・ 1 天前
NBA | 熱火主帥遇熱火 大宅慘燒通頂
邁阿密熱火主教練史普斯特拿名下的住所發生火警，消防部門凌晨趕到，現場兩棟建築物已被大火吞噬，史普斯特拿在現場徘徊、神情焦急。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
古洞 6 唐狗集體死亡 狗主放養 17 唐狗 疑狗遭毒害 未有人被捕｜Yahoo
古洞有 6 隻唐狗集體死亡，懷疑被殘酷對待，警方刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
熊害釀13死創新高 日本修例允警察開槍捕殺
日本近來熊出沒襲人事件激增，截至昨日，今年因熊襲擊致死的人數已達13人，創下歷史新高。日本共同社報道，日本警察廳修改槍械規則，允許警察下周四(13日)起可用步槍驅熊。報道稱，熊襲人事件頻發的岩手縣及秋田縣，今日起將各部署2支由本地和被派往當地的警察組成的4人團隊，當中包括2名狙擊手，將與當地獵友會等開展聯合訓練，掌握熊的習性及要害部位，相關縣市如有熊出沒，且「緊急槍獵」等措施無法及時應對，警方將依據《警察官職務執行法》進行捕殺。官房長官木原稔已於上月指示警察廳研究使用步槍驅熊，警察廳本月4至5日派人赴岩手、秋田兩縣聽取驅熊實際情況，並接受了支援請求。此外，由秋田縣政府開發、可查詢熊出沒資訊的「Kumadas」系統去年7月正式啟用，截至今年9月底約有1萬人註冊，但在上月新增超過5000人註冊，使用人數急速增加。有網民表示，「因為要去秋田出差，先來查一下Kumadas」，亦有人指「下周要去秋田，看了Kumadas反而覺得愈來愈不安」。秋田縣負責人員表示，雖然很高興這個系統更廣為人知，但伺服器的速度因為大量登入而變慢。(WL)infocast ・ 1 天前
三名中國籍男子在新加坡被判入獄 受聘從事網絡滲透 探測外國政府網站漏洞及竊取資料︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】三名中國籍男子昨日（5 日）在新加坡被判入獄超過兩年，原因是受一名萬那杜籍男子聘用，入境後受指示入侵多個「有興趣的網站」以尋找系統漏洞和竊取個人資料。三人於去年 9 月被捕，調查顯示他們曾涉及一個有組織犯罪集團。Yahoo新聞 ・ 1 天前
海鷗於菲律賓造成逾140人死亡 總統宣布全國進入災難狀態
超強颱風海鷗目前集結在越南峴港東南，預料移向越南中部一帶。海鷗較早時橫掃菲律賓，連日來已造成超過140人死亡、120多人失蹤，全國受災人數超過190萬，宿務災情最嚴重，總統小馬可斯宣布全國進入災難狀態。#海鷗(ST)infocast ・ 1 天前
元朗山貝村女工被磚牆壓死 家屬跪地痛哭促東主交代(何潁之報道)
【Now新聞台】元朗一名女工周三拆卸村屋時遭塌下的磚牆壓中，送院搶救後不治。死者家屬今日到事發現場路祭，要求東主與承建商交代事件。 44歲女死者的母親、姊妹、丈夫及其他親友，到元朗山貝村的事發工地旁祭拜死者，期間難掩悲痛落淚。事發周三上午，一幢村屋進行拆卸工程時，一幅高2米、長8米、闊1米的磚牆突然倒塌，女工走避不及被壓住下半身，獲救出送院後證實不治。死者家屬指，事發後涉事承建商或僱主都沒有跟他們接觸。死者胞妹：「我沒法接受，這樣叫不小心，一句解決問題，我媽媽養大這麼多姊妹，突然少了一名姐姐，我媽媽現時年紀這麼大，接受不了白頭人送黑頭人。我周三晚都沒睡，還差點暈倒，你如何叫老人家接受這事實？我只想叫東主或機手給予我們一個交代。」工業傷亡權益會質疑現行建築物條例不合時宜，希望屋宇署盡快修訂。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「如果做這些村屋清拆的時候，是可以不需要預先呈報，亦不需要給屋宇署批准去進行一個工程，變相無論監管上以及規劃清拆的情況下，都可能出現嚴重安全問題。現在此情況似乎『無王管』，這個條例已經是很落後，希望適時做一個檢討修訂。」屋宇署回應指，事發後已立即派員視察，確認剩餘圍牆無明顯now.com 新聞 ・ 1 天前
JPEX詐騙案 林作陳怡准以30萬保釋 鄭雋熹須還押
虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，警方落案起訴16人，當中15人今早在東區裁判法院提堂，案件分拆處理。首宗案涉及網紅林作、陳怡及藝人鄭雋熹等8人，共涉33項罪名，8人暫時毋須答辯，控方透露案件將轉高等法院審理。裁判官應控方申請，將案件押後至12月15日作提訊日。鄭雋熹保釋申請被拒須還押，林作及陳怡則獲准以30萬元保釋，其餘5人獲准以5萬至10萬元保釋。8名被告依次為鄭雋熹(31歲)、蕭穎謙(28歲)、林作(36歲)、陳穎怡(38歲，即網紅陳怡)、區焯基(31歲)、趙敬賢(25歲)、梁綺湘(31歲)及何紀雯(28歲)。林作由資深大律師清洪代表，他被控兩項交替控罪，包括一項欺詐罪及一項欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪。陳穎怡被控兩項罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪。案情指，各被告涉嫌在2021年至2023年期間，串謀他人不誠實地作出虛假陳述，誘使受害人在一個名為JPEX的宣稱虛擬資產交易平台上投資或交易而失去其財產，又聲稱取得牌照以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務，或從事加密貨幣或虛擬資產交易。警方昨日表示，至今接獲超過2700人報案，涉及騙款超過16億元，凍結約2.28億元資產，infocast ・ 1 天前