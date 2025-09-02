波波封胸玩男友視角 公開放閃對象真身

【on.cc東網專訊】擁有36E導彈身材的「咪神」黃婧靈（波波）近期轉性，在社交網不再「賣胸殺人」，反而頻頻四出食好西，上載在不同食肆的照片，飲凍啡、食各款甜品，相當好食神。而日前更在高級餐廳分享「男友視角」的準備開餐相，留言：「低調放閃，講緊同小粟米」，正當粉絲心碎「情敵」何許人也，波波亦自揭謎底，公開其放閃對象真身，原來是毛鬙鬙、白雪雪的比熊愛犬粟米，令粉絲重燃希望，自我感覺良好認為女神仍是單身。波波曾表示熱愛美食，其實她除幫襯高檔食肆外，亦愛平民美食，曾推介筲箕灣的東大街美食，其至愛則是跟她一樣又甜又脆的雞蛋仔。

