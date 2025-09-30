波波搶愛犬狗兜食嘢即耍冧：冇分你我啦

【on.cc東網專訊】「無綫咪神」黃婧靈（波波）天生童顏巨乳，更有一顆天真的童心。日前她在社交網上載家中玩開箱的相片，晒出28款Labubu公仔鎖匙扣，高調宣布晉升Labubu「富婆」，之後再精選深啡、天藍、淡黃及淡紫色4款Labubu，附上相同顏色的心心emoji，網民競猜這4款公仔應是她的珍藏。

另外，波波為愛犬「粟米」添置新狗兜，不過她居然「佔為己有」，又自圓其說盲搶「粟米」之物屬合情合理：「覺得好靚，忍唔住用咗嚟食嘢。」為此她跟愛犬道歉：「陣間還畀你，冇分你我啦。」令網民笑出腹肌，而粟米表現大方，未有咬波波作抗議，還飛撲埋身擁吻女主人。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】