波波黃婧靈疑台慶夜衣著過於性感 傳被飛出慈善騷司儀名單

現年27歲嘅TVB「新一代咪神」波波黃婧靈，出道以嚟憑36E豐滿身材及出位言論大受關注，而早前舉行嘅《萬千星輝賀台慶》，波波繼續不負眾望，挑選嘅超低胸白色晚裝，令其驕人上圍呼之欲出，性感尺度震撼眼球。雖然佢成為當晚嘅焦點，不過就引起網民負評及形象爭議，更有傳因此失去工作機會。

黃婧靈當晚身穿超低胸白色晚裝，不過晚裝嘅尺碼似乎有點過小，導致胸部線條呈現不自然嘅狀態，結果被大批網民狠批無美感及低俗。近日有傳黃婧靈原本被安排擔任即將舉行的慈善騷司儀之一，不過有指主辦單位考慮到慈善活動性質莊重，所以需要藝人形象健康，所以最終決定將佢「飛出」司儀名單。

黃婧靈IG

《萬千星輝賀台慶》紅地氈盛況現場直播截圖

《萬千星輝賀台慶》紅地氈盛況現場直播截圖

《萬千星輝賀台慶》紅地氈盛況現場直播截圖

《萬千星輝賀台慶》紅地氈盛況現場直播截圖

黃婧靈IG

黃婧靈IG

黃婧靈IG

黃婧靈IG

黃婧靈IG

