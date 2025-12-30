波瑠高杉戲裡老婆真老公！ Mr.新娘遊戲組隊兩年閃婚！

波瑠與高杉真宙的遊戲戀愛結局！

哇，日本演藝圈這波聖誕大禮超甜，波瑠和高杉真宙2025年12月23日雙雙在社群宣布結婚，粉絲刷屏「終於等到你們」！

這對從2023年《Mr.新娘》合作擦火花的螢幕情侶，低調交往兩年，12月初登記還辦小範圍婚禮，才在聖誕前夕公開。

兩人愛打網路遊戲，戲外靠線上組隊培養感情，這電競式戀愛讓人笑說「原來打遊戲也能打出真愛」。

《Mr.新娘》的戲裡火花：從同事到線上組隊的溫柔培養

波瑠和高杉真宙2023年春拍《Mr.新娘》，波瑠演嚴謹上班族，高杉真宙演居家好男人，戲裡互動超有化學反應。拍完幾個月，兩人發現共同愛好——網路遊戲，

開始線上開黑，邊打怪邊聊天，了解彼此性格。波瑠訪談笑說「忙到見面少，但遊戲裡總能找到他」，高杉真宙補「她的操作超穩，像劇中角色」。

這虛擬約會讓感情升溫，粉絲回顧劇照「原來戲外續集這麼甜」。

低調登記的小範圍婚禮：至親見證的聖誕前喜訊

12月初兩人登記結婚，只請至親好友小辦婚禮，沒大肆張揚，23日才官宣，讓粉絲驚喜「這隱藏得太好」。

波瑠X po「我們不成熟，但會一起成長」，高杉真宙回「感謝大家支持」，這謙虛宣言超有他們風格。粉絲留言「遊戲CP成真，祝福滿分」，有人調侃「婚後組隊更強了吧」。

遊戲日常的親切互動：線上開黑到現實攜手的電競戀愛

兩人愛好網路遊戲成戀愛催化劑，戲外靠語音聊天拉近距離，高杉真宙訪談「她的聲音聽了就安心」，波瑠笑「他操作爛但超努力」。

這電競式培養，讓忙碌藝人找到共通語言，粉絲猜「婚後會不會開夫妻實況」。

未來生活的溫柔預感：從螢幕情侶到現實伴侶的甜蜜續章

從《Mr.新娘》到現實婚姻，波瑠和高杉真宙的路像遊戲通關，層層升級。粉絲期待「以後合體作品多一點」，這對遊戲CP的幸福，讓人覺得「愛情原來可以這麼簡單」。

Japhub小編有話說

呼，波瑠和高杉真宙這遊戲戀愛結婚超甜，從《Mr.新娘》到現實CP，電競培養感情太會！低調婚禮後的他們，未來肯定更閃。

下次有你的遊戲遇真愛故事，留言分享，一起祝福這對螢幕外情侶的幸福關卡吧！