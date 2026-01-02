波索納洛接受治療後 返回監獄繼續服刑

（法新社巴西利亞1日電） 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天離開醫院，返回監獄繼續服他因策劃政變而被判處的27年刑期。

在今天稍早公布的一項裁決中，法官駁回了波索納洛律師以健康為由，要求讓他居家監禁的請求。

70歲的波索納洛因接受鼠蹊部疝氣手術，以及治療反覆性打嗝的程序，已住院超過一週。

法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）在駁回居家監禁的裁決中指出：「與辯方所稱的相反，波索納洛的健康狀況並未惡化。」

廣告 廣告

這位從2019年至2022年執政的前總統，多年來一直在處理他在2018年一場競選活動中腹部被刺傷所引發的併發症，並為此接受了數次大手術。

波索納洛今天被看到在警方押解下，離開位於巴西利亞的DF Star醫院，返回他在聯邦警察設施內服刑的一個小房間。