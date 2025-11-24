小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
波索納洛遭拘：破壞腳鐐是「偏執」作祟
（法新社巴西利亞23日電） 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌用電烙鐵破壞法院要求佩戴的電子腳鐐後被拘留。他今天向法官表示，是服藥後產生的偏執，才導致他破壞電子腳鐐。
最高法院認定這位70歲的前總統具有高度潛逃風險後，昨天他從住家被移送至監獄。他此前因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁。
這位極右翼政治人物因策劃阻止左翼的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在2022年大選後上任而被判刑27年。波索納洛否認自己有任何不法行為，儘管他的一次上訴已被駁回，但他可以在明天之前對其定罪結果再次提出挑戰。
根據法新社取得的一份最高法院文件，今天於巴西利亞舉行的聽證會上，波索納洛表示，他「因為藥物影響，在週五和週六期間產生某種程度的偏執」。
他還強調「自己無意逃跑，電子腳鐐的綁帶也沒有斷裂」。
波索納洛進一步表示，他21日下午大部分時間都在試圖打開電子腳鐐，直到午夜左右「恢復理智」才作罷。
