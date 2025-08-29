波蘭將舉辦歐洲首個先進小型核電廠

波蘭正積極邁向一個全新的潔淨能源時代，國有能源公司 Orlen 宣佈該國首座小型模塊化核反應堆（SMR）將在 Włocławek 建設。這個項目也將成為歐洲首個此類型的核電廠。Orlen 表示，這座反應堆將基於美國 GE Vernova Hitachi Nuclear Energy 開發的 BWRX-300 型號，並被描述為目前全球最先進的小型模塊化核反應堆項目。Orlen 的 CEO Ireneusz Fąfara 在新聞稿中指出，「歐洲首座小型 BWRX-300 核電廠將在波蘭建設：我們正在建設明日的能源。」

這一決定是在 Orlen 與 Synthos Green Energy 之間達成協議後作出的。兩家公司將組建一個名為 Orlen Synthos Green Energy（OSGE）的合資企業，負責管理反應堆的建設和運營。兩家公司各持有合資企業 50% 的股份。該協議的兩個主要內容包括，修訂公司章程和股東協議，以確保雙方平等的權利，並確保 Orlen 在戰略事務上擁有更多的控制權。項目將設立一個指導委員會，負責監督協議的實施和運營決策。

OSGE 也獲得了來自美國的 BWRX-300 反應堆技術的全面訪問權，包括為許可和部署開發的標準設計包。Orlen 強調，這一協議使公司在全球小型模塊化核反應堆的發展中處於前沿地位。這將使項目得以向波蘭首個位於 Włocławek 的 SMR 設施建設邁進，該地點對 Orlen 來說具有戰略重要性。由 Orlen 控制的特殊目的公司將負責項目的交付。

根據 Fąfara 的說法，「這反映了 Orlen 集團監事會的決定本質，該會批准了該協議。我們花了超過一年的時間來談判，確保了 Orlen 的利益，為我們與 Synthos 的合資企業獲得了直接訪問美國 SMR 技術的權利，這將促進項目的交付。」波蘭長期以來依賴煤炭進行能源生產，但政府已開始推動轉向低碳替代品。根據 Forum Energii 的資料，2019 年波蘭家庭的煤炭消耗量約占歐盟家庭使用的所有煤炭的 87%。

在 2023 年，波蘭批准在六個不同地點建設 24 座小型模塊化反應堆，其中 Włocławek 是進行地質調查的地點之一，其他地點包括 Ostrołęka、Stawy Monowskie、Dąbrowa Górnicza、Nowa Huta 和 Tarnobrzeg 特殊經濟區。氣候和環境部在 2023 年 12 月為所有六個地點簽發了原則決定。截至今年 2 月，波蘭環境保護總局已批准 Włocławek 和 Ostrołęka 的環境研究範圍，允許 Orlen 和 Synthos Green Energy 開始詳細研究。

BWRX-300 是一種 300 MWe 水冷式自然循環反應堆，設計中包含被動安全系統。它基於已獲得美國核能監管委員會認證的 ESBWR 沸水反應堆設計，並使用 GNF2 核燃料，該燃料也已獲得許可。GE Vernova Hitachi Nuclear Energy 表示，這一組合使 BWRX-300 能夠更快以更低的成本交付，同時提供可靠的無碳電力。Orlen 強調，這項技術使波蘭在歐洲新一代核能的部署中處於領導地位。

加拿大也在推進這一設計。今年 5 月，安大略省批准在 Darlington 地點建設一座 BWRX-300，被視為波蘭項目的參考項目。Orlen 計劃到 2035 年至少啟用兩座小型模塊化反應堆，總容量達 0.6 吉瓦，而 Włocławek 的項目將是邁向該目標的第一步，也是波蘭減少對煤炭依賴努力的一個轉折點。

