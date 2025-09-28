波蘭登山家無氧登頂珠峰 全程滑雪下山 成史上第一人︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】波蘭極限滑雪運動員巴吉爾（Andrzej Bargiel）創下歷史，成功在無補充氧氣情況下登上珠穆朗瑪峰後，從山頂滑雪而下，成為全球首位完成此壯舉的人。

綜合外媒報道，現年 37 歲的巴吉爾此前曾於 2019 年及 2022 年兩度嘗試攀登珠峰，但因天氣及環境惡劣被迫放棄。

巴吉爾表示「登頂過程極其艱難，我從未在這樣的高度逗留過那麼久，這本身就是挑戰。無氧滑下珠峰是我多年來的夢想。」他於周一在耗時近 16 小時後通過被稱為「死亡地帶」的 8,000 米以上區域，翌日清晨再滑過危險重重的昆布冰川，最終抵達大本營。為確保穿越冰塔及裂縫區域安全，他部分路段在哥哥操控無人機引導下完成。

巴吉爾指，他把下滑分為兩部分，「因為要在相對安全的情況下通過技術難度高的冰川，只能在清晨進行」。他的團隊形容這次成就是「高山滑雪運動的一個劃時代里程碑」。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在社交平台上讚揚說「天空是極限？對波蘭人來說並非如此！巴吉爾剛剛從珠峰滑雪而下」。