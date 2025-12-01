波蘭總統取消與匈總理會面 因其訪莫斯科會普丁

（法新社華沙30日電） 波蘭政府今天宣布，民族主義總統納夫羅茨基因匈牙利總理奧班與俄羅斯總統普丁舉行備受批評的會談，取消原定與奧班的會面。

奧班（Viktor Orban）28日前往俄國首都莫斯科，與普丁（Vladimir Putin）進行數小時的會談，這也是自俄國派兵入侵烏克蘭、引發二戰以來歐洲最大規模戰爭後，兩人第4次會面，招致歐洲領袖強烈批評。

波蘭國務秘書普希達克茲（Marcin Przydacz）在社群平台X發文表示：「鑑於匈牙利總理奧班訪問莫斯科及其相關脈絡，納夫羅茨基總統決定縮減他赴匈牙利訪問的行程。」

與此同時，波蘭國內也在質疑納夫羅茨基（Karol Nawrocki）所屬政黨與奧班主政下的匈牙利的關係。

波蘭是烏克蘭的堅定盟友，並與烏克蘭接壤。