波蘭領空遭俄無人機侵犯 北約防空啟動強調堅守盟約

（法新社布魯塞爾10日電） 北大西洋公約組織秘書長呂特今天嚴厲譴責俄羅斯無人機侵入波蘭領空，批評莫斯科當局的「魯莽」行徑，並肯定北約做出「非常成功的應對」。

在北大西洋公約組織（NATO）成員緊急磋商後，秘書長呂特（Mark Rutte）說：「目前仍在全面評估，但無論（俄方）是否蓄意為之，這種行徑都是極其魯莽且相當危險的。」

呂特表示，北約「啟動了防空系統，履行了保衛北約領土的職責，一如設計宗旨」。

他補充說：「至於（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin），我的訊息非常明確。停止在烏克蘭的戰爭，停止讓戰爭升溫，也就是他現在基本上對無辜平民及民用基礎設施做的事。」

他最後補充：「停止侵犯盟國領空，也要知道我們嚴陣以待，時刻警覺，並將堅定捍衛北約每一寸領土。」