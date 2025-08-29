波蘭F-16戰機表演彩排墜毀爆炸，飛行員殉職影片曝光。(X)

波蘭空軍一架F-16戰機在當地周四(28日)於中部城市拉多姆(Radom)進行航展表演彩排期間墜毀，造成飛行員當場殉職。波蘭國防部長卡梅什已前往事故現場。殉職飛行員是著名特技飛行隊「F-16虎式特技隊」領隊Maciej "SLAB" Krakowian。

綜合報道，事發於28日晚間約7時25分。網上影片顯示，該戰機當時正在進行滾轉(barrel roll)特技飛行，戰機在高速俯衝過程中撞上跑道，瞬間燃燒並發生爆炸，一團火球隨即冒起。墜機地點位於機場跑道，導致設施受損。波蘭軍方說，地面人員沒有傷亡。波蘭國防部與軍方已展開調查，以釐清本次飛行事故的具體原因。拉多姆航展原定於本月30日至31日舉行，該活動每兩年舉辦一次，廣受歡迎，吸引了成千上萬的觀眾，今年因空難全面取消。

波蘭防長於意外後到場視察

波蘭防長卡梅什在事故後抵達現場，之後在社交平台X發文，證實一名飛行員殉職，並向其致敬。波蘭軍方表示，涉事F-16戰機屬於波蘭中部波茲南附近第31戰術空軍基地，軍方強調事發後已立刻展開救援。

Maciej中校生前隸屬於波茲南－克熱希尼的第31戰術空軍基地，同時身兼飛行教官，他在空軍服役17年，擁有超過1,400小時的飛行經驗，其中約1,200小時駕駛F-16戰鬥機，經常代表國家參與國內外大型航空展演，擁有豐富飛行經歷。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/波蘭f-16戰機表演彩排墜毀爆炸-機師殉職影片曝光-有片-/594048?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral