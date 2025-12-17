關注

styletc

潮人必搶！ASICS金屬系鞋款吸睛亮眼、adidas Originals x Chavarria聯名鞋細節滿分

顏一婕
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

鞋子不只是日常配件，而是整套造型的靈魂焦點，無論是街頭派對、都市漫步，還是想低調炫耀設計感，都能瞬間升級整體時尚感。這次分享近期爆話題鞋款，這4款一看就心動！

ASICSSPORTSTYLE 冬日金屬系鞋款，打造最閃耀的派對造型

「瞬間點亮全場」的關鍵穿搭單品，非 ASICS SPORTSTYLE 的冬日金屬系鞋款莫屬，一上腳就自帶派對濾鏡。

其中最吸睛的 GEL-KAYANO12.1，承襲復古跑鞋的經典基因，換上標誌性的金屬銀鞋面，視覺效果直接拉滿；再以紅、綠配色細節點綴，悄悄把節慶氛圍藏進設計裡，科技感與歡樂感一次到位。線條流暢卻不張揚，讓整雙鞋在閃耀之餘依然很好搭。

ASICS GEL-KAYANO 12.1／5,480元（圖／品牌提供）
ASICS GEL-KAYANO 12.1／5,480元（圖／品牌提供）


當然腳感還是重點，延續一貫的舒適支撐與穩定結構，不只適合聖誕派對、跨年夜這種需要站整晚的場合，平日搭配寬褲、丹寧或運動風穿搭，也能輕鬆成為冬季造型的亮點。

ASICS GEL-KAYANO 12.1／5,480元（圖／品牌提供）
ASICS GEL-KAYANO 12.1／5,480元（圖／品牌提供）


而這雙GEL-CUMULUS 16 營造出一種「不費力就很時髦」的路線。以銀白色調為主軸，低調卻很有存在感的冬日極簡路線，一穿上就有種輕輕發光的效果。清透網布搭配金屬亮面細節，讓鞋身在光線下呈現出輕盈又帶點未來感的層次；而柔和的奶油色中底，則替冷冽的銀白加入一抹溫度，讓整體看起來更舒服、也更好親近。復古跑鞋的經典輪廓，加上細節堆疊得剛剛好，視覺上不張揚，卻很耐看。

ASICS GEL-CUMULUS 16／4,680元（圖／品牌提供）
ASICS GEL-CUMULUS 16／4,680元（圖／品牌提供）


最加分的是它的高搭配度—不管是節慶派對的俐落造型，還是暖色系的大衣、針織日常穿搭，GEL-CUMULUS 16 都能自然融入，替整體多加一點潮流感。對想嘗試金屬鞋卻怕太高調的人來說，這雙就是最安全、也最聰明的選擇。

ASICS GEL-CUMULUS 16／4,680元（圖／品牌提供）
ASICS GEL-CUMULUS 16／4,680元（圖／品牌提供）


adidasOriginals x Willy Chavarria 2026春夏系列首次席捲登台！

話題鞋迷請注意，這一波真的很可以！adidas Originals x Willy Chavarria 2026 春夏系列正式席捲登台， 延續雙方一貫的張力美學，把adidas Originals的經典運動基因，注入WillyChavarria標誌性的文化視角與叛逆輪廓，鞋款成為整個系列最有份量的存在。從材質到細節，都走高端路線，低調卻不妥協。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）


ChavarriaForum靴款絕對是街頭焦點。全新低筒靴型以雕塑感廓形登場，保留 Forum 經典輪廓，卻在比例與工藝上全面升級。高端皮革搭配高抓地力外底，從城市街頭到各種路況都能輕鬆應對；鞋頭與後跟的防護帽設計，不只耐穿，整體視覺也更有份量感。

CHAVARRIA FORUM SNEAKER靴款／8,200元（圖／品牌提供）
CHAVARRIA FORUM SNEAKER靴款／8,200元（圖／品牌提供）


而偏好經典運動風的人，會直接愛上 Chavarria Jabbar Low。鞋款向文化偶像Kareem Abdul-Jabbar 致敬，推出三款配色，將運動傳承與 Chavarria 的獨特美學融合。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）


最大亮點在細節—左右腳分別飾上「KAREEM」與「WILLY」金箔字樣，翻折鞋舌正面是Kareem專屬標誌，背面則低調放上Willy Chavarria標識，每一處都在宣示聯名身分。

Chavarria Jabbar Low／5,290元（圖／品牌提供）
Chavarria Jabbar Low／5,290元（圖／品牌提供）


