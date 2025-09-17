Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

「熱賣波鞋」竟沒有Adidas？時尚人名牌網搶著買的6個波鞋品牌：Rosé特別版Speedcat、ON跑鞋也上榜

波鞋與手袋都是很多人的「生活糧食」，當大家以為近期大熱波鞋是Speedcat時，在名牌網的數據中，竟然沒有出現這名字？來看看名牌網8月中至9月頭的熱賣單品名牌，今次集中留意波鞋類，一些大品牌都榜上有名，會有你的心水嗎？

這次來看名牌網FARFETCH的熱賣單品數擬名單，在波鞋類別當中都見到不少熟悉的品牌，如因為Rosé捧紅的Puma Speedcat、熱賣榜出現率最過的On Running跑鞋；New Balance也出現了，是經典灰色美製998，還有「Old Money」風格的Polo Ralph Lauren都上榜，但就未見到Adidas波鞋上榜，也許大家都已經擁有了皇牌的Samba，或是到了官網入貨吧！想知道潮人們都在搶購哪些波鞋嗎？以下FARFETCH熱賣波鞋給大家一個參考！

熱賣波鞋推薦品牌1. Puma

PUMA x Rosé Speedcat leather lace-up sneakers $1,156

熱賣波鞋推薦品牌2. On Running

On Running On Cloud X 4 "Black Eclipse" $1,180

On Running Cloud X 4 sneakers $1,273

On Running Cloudtilt "Eclipse/Black" sneakers $1,255

On Running Cloudtilt sneakers $1,268

On Running Cloudmonster Void sneakers $1,250

On Running Cloudtilt "Black/Ivory" sneakers $1,442

熱賣波鞋推薦品牌3. Salmon

Salomon XA Pro 3D low-top sneakers $1,018

熱賣波鞋推薦品牌4. Maison MIHARA YASUHIRO

Maison MIHARA YASUHIRO Wayne Original Sole sneakers $1,445

熱賣波鞋推薦品牌5. Polo Ralph Lauren

Polo Ralph Lauren low-top sneakers $1,205

Polo Ralph Lauren suede sneakers $1,190

熱賣波鞋推薦品牌6. New Balance

New Balance 990v6 "MiUSA" sneakers $1,846

New Balance 998 Made In Usa "Grey/Silver" sneakers $1,069

旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running

