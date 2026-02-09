波音機降落桃機甩碌跑道關閉 3航班盤旋燃油不足求救

【on.cc東網專訊】南韓廉航德威航空一架波音客機周日（8日）降落台灣桃園機場時輪胎脫落，導致跑道一度關閉，多個進場航班被迫在空中盤旋，連續有3個航班因燃油不足向機場控制塔發出最高等級的「Mayday」求救信號。

桃園機場表示，涉事的德威航空航班編號TW687，由波音737客機執飛。客機周日下午從南韓濟州飛抵台北，3時52分降落桃園機場北跑道時，右側主輪脫落。客機2分鐘後安全停靠停機位，機上人員安全。

事故發生後，機場暫停北跑道升降，只能單靠南跑道維持航班運作。經檢查與清除作業完成後，北跑道周日下午5時35分恢復正常升降。事件影響約14個航班，包括8架進場客機、6架離場客機，延誤時間多在20分鐘以內。

由於適逢航班進出高峰，多架進場客機被迫在空中盤旋。根據網上航管通訊紀錄，長榮航空BR392航班於當晚6時52分向控制塔通報燃油緊急狀態並宣告「Mayday」，請求優先降落。不到6分鐘後，長榮航空BR007航班發出相同求救信號。晚上7時，原定晚上6時20分降落的香港航空HX26航班因長時間等待仍無法着陸，向控制塔連續3次呼叫「Mayday」，強調燃油情況緊迫。

桃園機場指出，上述3個航班皆在空管人員即時協調與引導下順利降落，未釀成事故。至於德威航空客機輪胎脫落一事，已依規定通報民航局及運安會，將調查輪胎脫落原因及航班調度情況。

