泫雅瘦到49kg的代價，是身心被逼到極限...暈倒背後的殘酷真相，身材飽受批評的她堅強得令人憐愛

現年33歲的南韓著名女歌手泫雅（HyunA），一直以性感身材和自信的舞台魅力聞名。從4Minute時期到單飛，她總是以最亮眼的姿態出現在鎂光燈前。然而，雅最近在澳門WaterBomb音樂節的演出時突然暈倒，這一幕讓現場觀眾與網民都陷入一片震驚中。

據在場觀眾拍攝畫面顯示，當時泫雅上一秒還在演出，下一秒就突然無聲倒下，其後被工作人員緊急抱起，送往後台休息。活動方其後證實她因身體不適中途退場，幸而並無大礙。消息曝光後，粉絲心疼不已。

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

更令人心酸的是，距離暈倒僅僅六日前，泫雅才在社交平台上分享近照，透露自己減至49公斤。照片中她仍精神奕奕，誰料身體其實早已超出負荷。雖然不知道今次事件是否與減肥有關，但事件發生後引起外界廣泛關注，她亦在恢復後第一時間發文道歉，表示覺得自己不夠專業，原本想展現出更完美的自己。

回顧泫雅從入行以來，性感和活力的舞台形象令人留下深刻的印象，但2019年她曾無預警地公開健康狀況—診斷出憂鬱症、恐慌症，以及「迷走神經性昏厥」。她曾坦承，病情發作時曾多次暈厥，更試過1個月內量倒12次之多。

可是泫雅卻常把「對不起」放在嘴邊。對粉絲、對工作團隊的歉意成了她的慣性反應，自己受的苦反而不敢道出。這種「先照顧別人，再照顧自己」的心態，讓她更容易忽視身體發出的警訊。泫雅也曾表示，人是沒有完美的，她希望學會更愛自己、更懂得照顧自己，也學會不要太理會別人的根法，過好每一日。

泫雅於2024年跟多年好友龍俊亨結婚，婚後生活為泫雅帶來一絲喘息的空間。泫雅與龍俊亨的關係被她形容為能讓自己安心入睡的存在。婚後穩定的感情生活，讓她在情緒上找到更多依靠，更改善了失眠的問題。

泫雅婚後過得快樂，可是網民卻著眼於她比以往相對圓潤的身型。泫雅遭到網路上惡意的嘲諷與攻擊，面對這些負評，她感受到的壓力是實實在在的。

對於一個女明星，不只害怕失去形象，更害怕被「不夠努力」的標籤貼上身。為了回到「粉絲喜歡的樣子」，她選擇激烈節食與操練，最終付出健康的代價。

其實泫雅沒有不夠努力，反而是一直都太堅強了。她在工作上一向都非常敬業，即使在被批評、被誤解時，仍然選擇溫柔應對。或許正因為太努力、太懂事，所以每次她身心出毛病時，都讓粉絲更心疼。

時下的年輕人，不論男女，都被外界眼光推着走，時常害怕不夠瘦、不夠美、不夠好。泫雅的經歷提醒我們，真正的美，從來不是迎合別人的標準，而是懂得善待自己。

但願下一次，我們看到的泫雅，不止是舞台上閃耀的表演者，更是一個被愛包圍、健健康康的她。

「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

45歲金泰希首談與Rain婚後心境：坦言育兒很難、公認天然美女也有容貌焦慮時刻

舒淇自謙「跟美沾不上邊」，給女孩關於「容貌焦慮」的想法：再漂亮的女生如果沒有內容，遲早會變得空洞

日韓大熱以「調味料」形容男神容貌？以醬料分類7款容貌理想型：車銀優＝番茄醬顏、GD＝沙律醬顏？