四大飲食平台網購優惠碼大放送！
泫雅瘦到49kg的代價，是身心被逼到極限...暈倒背後的殘酷真相，身材飽受批評的她堅強得令人憐愛
現年33歲的南韓著名女歌手泫雅（HyunA），一直以性感身材和自信的舞台魅力聞名。從4Minute時期到單飛，她總是以最亮眼的姿態出現在鎂光燈前。然而，雅最近在澳門WaterBomb音樂節的演出時突然暈倒，這一幕讓現場觀眾與網民都陷入一片震驚中。
據在場觀眾拍攝畫面顯示，當時泫雅上一秒還在演出，下一秒就突然無聲倒下，其後被工作人員緊急抱起，送往後台休息。活動方其後證實她因身體不適中途退場，幸而並無大礙。消息曝光後，粉絲心疼不已。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
更令人心酸的是，距離暈倒僅僅六日前，泫雅才在社交平台上分享近照，透露自己減至49公斤。照片中她仍精神奕奕，誰料身體其實早已超出負荷。雖然不知道今次事件是否與減肥有關，但事件發生後引起外界廣泛關注，她亦在恢復後第一時間發文道歉，表示覺得自己不夠專業，原本想展現出更完美的自己。
回顧泫雅從入行以來，性感和活力的舞台形象令人留下深刻的印象，但2019年她曾無預警地公開健康狀況—診斷出憂鬱症、恐慌症，以及「迷走神經性昏厥」。她曾坦承，病情發作時曾多次暈厥，更試過1個月內量倒12次之多。
可是泫雅卻常把「對不起」放在嘴邊。對粉絲、對工作團隊的歉意成了她的慣性反應，自己受的苦反而不敢道出。這種「先照顧別人，再照顧自己」的心態，讓她更容易忽視身體發出的警訊。泫雅也曾表示，人是沒有完美的，她希望學會更愛自己、更懂得照顧自己，也學會不要太理會別人的根法，過好每一日。
泫雅於2024年跟多年好友龍俊亨結婚，婚後生活為泫雅帶來一絲喘息的空間。泫雅與龍俊亨的關係被她形容為能讓自己安心入睡的存在。婚後穩定的感情生活，讓她在情緒上找到更多依靠，更改善了失眠的問題。
泫雅婚後過得快樂，可是網民卻著眼於她比以往相對圓潤的身型。泫雅遭到網路上惡意的嘲諷與攻擊，面對這些負評，她感受到的壓力是實實在在的。
對於一個女明星，不只害怕失去形象，更害怕被「不夠努力」的標籤貼上身。為了回到「粉絲喜歡的樣子」，她選擇激烈節食與操練，最終付出健康的代價。
其實泫雅沒有不夠努力，反而是一直都太堅強了。她在工作上一向都非常敬業，即使在被批評、被誤解時，仍然選擇溫柔應對。或許正因為太努力、太懂事，所以每次她身心出毛病時，都讓粉絲更心疼。
時下的年輕人，不論男女，都被外界眼光推着走，時常害怕不夠瘦、不夠美、不夠好。泫雅的經歷提醒我們，真正的美，從來不是迎合別人的標準，而是懂得善待自己。
但願下一次，我們看到的泫雅，不止是舞台上閃耀的表演者，更是一個被愛包圍、健健康康的她。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
45歲金泰希首談與Rain婚後心境：坦言育兒很難、公認天然美女也有容貌焦慮時刻
舒淇自謙「跟美沾不上邊」，給女孩關於「容貌焦慮」的想法：再漂亮的女生如果沒有內容，遲早會變得空洞
其他人也在看
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 1 天前
幸福是什麼？哈佛醫學院以80年時間研究，歸納7個走向幸福的目標：不是來自金錢、名聲或外貌
幸福到底是甚麼？幸福真的有方程式嗎？1938 年哈佛醫學院開始進行關於幸福的研究，追蹤兩組年輕男性並希望找出導向幸福的奧秘。持續 80 年的研究，歸納出 7 個走向幸福的目標，一起來看看數據中的「幸福」定義吧！Yahoo Style HK ・ 45 分鐘前
湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎 生涯首座小金人到手
（法新社洛杉磯16日電） 美國影星湯姆克魯斯今天晚間獲頒奧斯卡終身成就獎，終於在他長達40多年的演藝生涯迎來首座小金人，並接受好萊塢眾星起立鼓掌致敬。奧斯卡終身成就獎每年由美國影藝學院（AMPAS）頒發，旨在表彰影壇傳奇人物的生涯成就及他們對電影產業的貢獻。法新社 ・ 1 天前
廣瀨愛麗絲牛仔褲獎到手！ 《神説教》校園崩壞內幕？
欸，你知道那個靜岡清水區的籃球少女嗎？小六在七夕祭被星探拐走，結果現在變成X上149萬粉的「エゴサーチ女王」廣瀨愛麗絲！Japhub日本集合 ・ 1 天前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 1 天前
網上熱話｜驚見生鏽殘舊客貨車 網民笑稱敘利亞風格
有網民於社交媒體上分享，在路上發現一輛生鏽殘舊客貨車，並笑言，「末日風格改裝」。由於該客貨車十分破舊，引起網民討論。 從相片中可見，該客貨車的車尾門已經鏽跡斑斑，以及有凹陷。車尾玻璃佈滿刮花的痕跡，該車的尾軸避震亦疑似損壞。該客貨車引起網民討論。有網民表示，「敘利亞風？」、「Mad Max風」、「香港真係有非洲車am730 ・ 19 小時前
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 1 天前
提高抵抗力食譜│25款增強免疫力菜式!新手必試番茄薯仔魚湯/羅漢果雪梨水/麻油雞
轉季時間，身體抵抗力總會特別弱，尤其現在仍然是流感高峰期，是時候要食補一下來提高抵抗力，對抗病菌的入侵。提高抵抗力食譜無需太過花巧，有時平民食材都可以煮出好味道兼有增強免疫力功效，Yahoo Food 為大家搜羅25款提升免疫力菜式，番茄薯仔魚湯/羅漢果雪梨水/麻油雞/蛋白杏仁茶/薑蔥陳皮茶等等，總有一款合心水！Yahoo Food ・ 1 天前
立法會選舉2025｜愉景灣外籍男涉刑毀宣傳海報被捕 警強調對干擾選舉行為「零容忍」｜Yahoo
愉景灣一名 66 歲外籍男子涉嫌破壞立法會選舉候選人的宣傳海報，被警方拘捕。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
43歲「小安」Anne Hathaway《穿Prada的惡魔2》預告，Fit爆身型原來靠「PATH飲食法」，4種規則「不捱餓」輕鬆減磅
《穿Prada的惡魔2》預告，見到Anne Hathaway狀態大勇，由內到外散發「大女主」魅力，不敢相信當年的「小安」現在已經43歲，而且是靚媽，到底她是如何keep住fit爆身型？當中有靠著「PATH飲食法」！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
小松菜奈曾是GD的緋聞女友，最後在25歲情歸菅田將暉，也許「平凡浪漫」是他們的甜蜜愛情哲學
小松菜奈與菅田將暉，這對日本娛樂圈的明星夫妻，自從於2021年11月突然宣布婚訊之後，一直保持低調，對外人鮮少透露婚後生活，連二人育有一名孩子的性別都未曾公開過。然而最近，菅田將暉在佐藤健的Youtube影片中提及了婚後生活，他表示自己為了小松菜奈，開始學煮飯。平日最常準備的是烤魚、味噌湯和白飯。看似簡單，卻承載著他對家庭與愛人的細心。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Pizza文化差異｜意大利人最憎的菠蘿Pizza是誰發明？飲食文化攻防戰引出意大利夏威夷薄餅+核彈級叉燒湯意
意大利pizza是最近熱門話題，皆因意大利托斯卡尼地區有間薄餅店 Pizza dal Pazzo ，竟然拍片「公審」一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥「台灣滾吧！」雖然事發兩日後，該店老闆立即跪低道歉，更引得市長德羅索（Claudio Del Rosso）也要出面處理事件，不過仍有不少網民不收貨，表示「多人分享食物」是亞洲飲食文化特色，不代表不尊重餐廳；更有人拿出「夏威夷Pizza」及「叉燒湯意」討論，希望用另類幽默化解矛盾。事件算是告一段落，不過借今次事件，就讓Yahoo Food為大家解說一下意大利人最憎的菠蘿Pizza是誰發明的吧。Yahoo Food ・ 1 天前
消防處再推「爆肌猛男月曆」 即日起接受預訂收益用於慈善
消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大am730 ・ 1 天前
將軍澳美食2025｜10大將軍澳美食合集推介 爆紅鴨蔥拉麵/警署活化變茶座/隱世村屋西餐
將軍澳區包括寶琳、坑口等地區，近年將軍澳發展蓬勃，除了有多個大型商場，還藏了多間出色餐廳食店。這次Yahoo Food就推介10大將軍澳美食，當中更包括抵食壽司店、人氣拉麵、村屋西餐等等，立即bookmark定同家人朋友去食啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期熱選（18/11-22/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Sajo 豬肉加雞肉午餐肉 $36/2件、富士甚拉麵用10倍濃豚骨湯500ml $25.9/件、Pokka-S粒粒粟米濃湯 $16.9/2件、Crown牛油窩夫餅$25/件！YAHOO著數 ・ 22 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果
35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。姊妹淘 ・ 19 小時前
壽司郎殺入日出康城開分店 網民：將軍澳綫差一站齊晒似玩大富翁｜網上熱話
日本迴轉壽司連鎖店「壽司郎Sushiro」在香港大受食客歡迎，近年不斷擴張開設分店，遍佈港九新界40間分店，更即將殺入將軍澳日出康城，目前正圍封裝修，有網民笑言壽司郎「好似大富翁咁買哂啲車站，全條將軍澳綫都有齊喇」，但亦有人指將軍澳區內車站仍有調景嶺未被進駐。am730 ・ 21 小時前
美駐日大使發文諷薛劍「斬首論」 中方斥別有用心政治作秀
美國駐日本大使格拉斯早前在社交平台表示，誠摯感謝中國駐大阪總領事薛劍及駐日大使吳江浩作出貢獻，幫助加強美日之間的深厚友誼。貼文被解讀為是諷刺薛劍對日本首相高市早苗的「斬首論」。 中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會回應有關提問時指，格拉斯的有關表態，純屬別有用心的政治作秀，有違外交官的身份和職責。毛寧強調，美日同盟是冷戰產物，不應針對第三方，更不應肆意干涉他國內政，損害他國核心利益。(ST)infocast ・ 16 小時前
使徒行者2 全劇劇情︳懷念許紹雄歡喜哥精采演出 苗僑偉陳豪宣萱黃翠如周柏豪延續卧底暗戰
一次行動，CIB高級督察卓凱的五位臥底及一位好友先後喪命，遂與新紮臥底鄭淑梅展開拯救臥底的行動。另一邊廂，黑幫長興新任龍頭魏德信整頓組織，頭目覃歡喜另起爐灶，命名「福和」，與德信對抗。卓凱派淑梅混入長興，與德信的手下施嘉莉、徐天堂及歡喜的得力助手樂少鋒交手。卓凱發覺德信背後有黑警支持，決心把德信的惡勢力連根拔起。德信拼死反撲，將一眾臥底列入「必殺」名單！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前