泫雅Waterbomb突然暈倒，引起「體重焦慮」討論；新世代審美觀，告別病態追求體態健康的「月經正常美」
泫雅日前在澳門Waterbomb大型音樂節表演期間突然暈倒，在場人士包括粉絲都相當關注泫雅的身體狀況。事後泫雅醒來後更馬上發聲明，與觀眾報平安的同時亦道歉，指「我也甚麼都記不起來了」，並承諾會繼續努力增強自己：「我會努力增強體能，持續努力。如果一切都如我所願當然最好，但我會盡我最大的努力……！ ！」。
泫雅曾分享體重由59kg減至49kg，暴風式瘦身的情況下，也許會容易體力透支，更甚是會容易出現突然暈倒情況。泫雅這次演出期間暈倒，此事件發生後，雖然她在IG上有報平安表示：「不用擔心我，強調自己真的沒事」，但事後隨即也引來一眾愛她的粉絲們心痛，亦引起對於藝人身體形態、體重焦慮的議題。
關於體重焦慮，不只是藝人，很多人都會對自己的身形體態持不同想法。以往「瘦成閃電」的骨感身型，到現在也漸漸改成為Gen Z新生代眼裡的體態健康的「月經正常美」，即是「看起來月經規律」，氣色紅潤、體態健康，著重肌肉的培養等。這種現在身型追求的想法改變，是什麼一回事呢？
Gen Z 追求「月經正常美」 不再盲目減肥
大家或許也有經歷過節食減肥，但現今潮流不再侷限於極限「病態美」，而更追求健康平衡的「月經正常美」。對於女性，過度減肥有機會令體脂過低，影響正常荷爾蒙分泌而干擾月經周期，引起月經不規則或甚至停經。
「月經正常美」即指氣色紅潤、體態健康，肌肉均稱而有正常的小肚子，看起來就是飲食均勻、作息正常而且有恆常運動的女生。當營養、體態、運動及生活習慣得到平衡，自然會月經規律而不再有停經困擾。
白瘦美審美不再 追求自然健康美學
曾經「白瘦美」是主流的美學標準，現時 Gen Z 更追求健康的好氣息，不再只限於社交媒體打卡營造的「虛擬生活」，而是真正的活在當下。每天進食有營養而喜愛的食物，定期做瑜伽、重量訓練或Pilates鍛鍊肌肉，有著良好的睡眠習慣使人看起起容光煥發，就是熱愛自己的表現。
小編早前看家庭醫生才發現，太陽中的維他命D具有緩解經痛的功效，因而曬太陽除了能獲得小麥膚色，亦對「月經正常美」有著實際幫助。
不盲目追求白瘦美，就是現今新世代審美觀，生活過得愉快，方能展現最美一面！
相關文章：MAMAMOO華莎不是韓式標準樣子也同樣漂亮吸引！非一般的韓團實力派偶像：假如我不符合時代的審美，就讓我成為新的標準
