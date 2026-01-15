起重機中間斷開，部分塌落地面行車路。(美聯社)

泰國高鐵項目天秤塌下致火車出軌釀成32死66傷慘劇發生僅一天，首都曼谷附近一條興建中的行車天橋昨有起重機(launching gantry、架橋機)中間斷開，大量混凝土和鋼鐵墮下並壓中地面駛過車輛，造成2死5傷，另有報道指傷者人數為2人。令人震驚的是兩宗致命工地事故的承包商竟為同一公司。角逐下月大選的看守總理兼內政部長阿努廷表示，政府將終止與該公司的合約，並採取法律行動。

昨日事故發生地點是連接曼谷與南部沙沒沙空府的高速公路拉瑪2路(Rama II)伸延段，位處曼谷郊區。有逃過一劫汽車的車cam拍下事發恐怖一刻，當時興建中行車天橋下有不少汽車駛過，突然大量混凝土和鋼鐵砸下來，2部汽車遭擊中。其他車輛及時煞掣，也有人急忙下車離開，擔心會再有坍塌。報道指，兩名死者困在壓毀變形汽車裡。另有片段顯示，大量沙塵落下，有汽車急忙掉頭逃離。片段聽到有乘客說「我幾乎死掉了，拜託先停在路邊」。有駕駛人士稱，被嚇到以後也不敢行走該路。

事發地點被稱「死亡之路」

報道指，當地的工程持續了數年以擴闊路面和減少交通擠塞，但進度不斷延誤，還發生過不少致命事故，被當地人稱為「死亡之路」。一名61歲司機稱，每天都駕車駛經拉瑪2路，常擔心有一天會發生意外。他指一再發生起重機塌下事故，政府應採取行動。泰國政府已下令巡查全國建築項目的安全。報道指，在去年3月，拉瑪2路一段正興建高架路段的橋柱坍塌，造成數人死亡。於2024年11月也發生起重機塌下，最少3名工人喪生。當地傳媒於2023年5月和2024年1月也報道過，該公路發生兩宗致命事故。

承包商涉前一天火車32死慘劇

運輸部官員稱，昨日事故現場的承包商與周三高鐵項目起重機擊中火車同為意大利－泰國發展公司(Italian-Thai Development)。泰媒指，之前有數宗嚴重建築事故亦與該公司有關，並均造成人命損傷，周三的起重機擊中火車慘劇則釀成32死66傷。該公司也是去年3月地震時倒塌的審計署大樓工程承包商之一，該事故造成約百人死亡。泰國總理府消息稱，阿努廷已召集相關單位周四下午在總理府就近日兩宗事故召開緊急會議，研究制定管控措施，推動法律修訂，依法追究承包商責任。泰國看守副總理兼交通部長拉差吉帕幹表示，正與各方討論暫停全國所有高架道路建設項目。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1004002/泰再塌起重機2死-正建架空天橋擊中地面車輛?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral