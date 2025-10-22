泰前總理貝東塔辭為泰黨黨魁 家族政治王朝恐終結

（法新社曼谷22日電） 泰國前總理貝東塔今天宣布辭去為泰黨黨魁職務，這可能標誌著欽那瓦家族數十年政治王朝的終結。

現年39歲的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）擔任總理還不到一年，就在8月因處理與柬埔寨的邊界爭議存在道德違規而被法院免職。

欽那瓦瓦家族20年來一直是泰國親軍方、親王室菁英的主要對手，這些菁英認為該家族民粹主義式的政治風格是對傳統社會秩序的威脅。

然而，欽那瓦家族的政治王朝面臨一系列法律和政治挫折，包括今年76歲的戴克辛（Thaksin Shinawatra）因任內貪腐行為被判入獄。