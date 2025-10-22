泰前總理貝東塔辭為泰黨黨魁 家族政治王朝恐終結

不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
蒙眼綁手著尿片 以色列交回巴人遺體揭恐怖虐待
以巴停火，並不代表悲劇的終結。隨着雙方互相交還人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，不人道的故事持續公諸於世。英國《衞報》報道，以色列交還至加沙的巴勒斯坦人遺體當中，最少有 135 具殘缺不全。他們生前被囚禁於聲名狼藉的 Sde Teiman 覊留中心，被關押在籠內、蒙住雙眼、鎖上手銬，甚或穿著尿片束縛在床上。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞
吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國羅浮宮等博物館近兩個月內發生至少三宗盜竊案，有珠寶金塊、中國瓷器等文物失竊。其中法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬on.cc 東網 ・ 3 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 1 天前
南韓女打火機加噴劑殺曱甴 意外引發火災 華籍鄰居墮樓喪生｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓京畿道烏山市一棟建築周一（20）凌晨約 5 時發生火警，一名住在二樓的 20 多歲女子用火機及噴劑嘗試殺死曱甴，意外引致火警，導致住在五樓的一家三口被濃煙所困，其中父親及兩個月大嬰兒由外牆往鄰近大廈逃生，惟一名中國籍30多歲女子不幸墮樓，送院身亡。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
南韓涉詐騙大學生骨灰返國 遭柬埔寨犯罪集團虐待致死 時隔74日終返家 49人被逮捕
在柬埔寨被犯罪集團虐待致死的南韓22歲大學生樸某，骨灰10月21日被運回南韓，在仁川機場移交給官員，距離8月8日他被發現死亡起已74天。遭遇求職詐騙的樸某，7月17日以參加展覽為由前往柬埔寨，結果遭犯罪集團拘禁、折磨，最終在貢布省波哥山被發現遇害。 共同民主黨議員朴贊大表示，求職受阻、經濟困難的年輕人，最容易掉入陷阱。今年八月、九月間，有16名南韓人獲救，其中3人向他的辦公室求助，透過「非體制管道」脫困。 聯合國指出，這些詐騙中心於疫情期間在東南亞興起，透過網路與電話對全球進行詐騙，每年收益達數十億美元，估計有數十萬人在裡面工作，有些人被高薪誘惑，有的面臨暴力威脅。 樸某遺骸返家的同日，南韓警方拘捕了49名因詐騙、從柬埔寨遣返的嫌疑人。警方考量他們雖是犯罪嫌疑人，同時也曾遭當地犯罪團夥拘禁虐待，將徹查他們的出入境管道、犯罪據點結構與現況，以及受害情況等細節。Yahoo 國際通 ・ 13 小時前
薩爾科齊入獄服刑 5 年 精心安排離家場面 兒子呼籲支持者住所外聲援︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）今日（21 日）已於巴黎入獄，開始服 5 年刑期。他早前被法院裁定涉及刑事共謀罪名成立，指他在 2007 年競選總統期間，從已故利比亞領袖卡達菲政權獲取非法資金，令薩爾科齊成為首位入獄的法國戰後領袖，也是歐盟國家中首位入獄的前元首。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
柬埔寨詐騙︱64 名南韓疑犯遣返回國 南韓銀行涉與詐騙園區資金往來 遇害學生遺體解剖火化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】韓國人於柬埔寨詐騙案再有新進展，最新行動中共拘捕逾 60 名涉案南韓人，全部已被送上飛機遣返韓國。案件同時揭出涉及當地多間銀行與柬埔寨大型企業的資金往來，警方正循資金流向調查洗黑錢嫌疑。另一方面，一名在柬埔寨遇害的南韓大學生，其遺體已於當地完成解剖及火化，遺骸將於週二返抵南韓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
涉上市公司集資欺詐案洗錢50億元 財務總監罪成判囚7年8個月
警方公布，於2019年接獲報案，指一家曾於香港聯交所上市的醫藥公司涉嫌在市場籌集資金後，未將所得款項用於公司營運，公司管理層被懷疑非法挪用資金。經深入調查及資金流向分析後，警方以「洗黑錢」罪拘捕一名44歲男子，該男子為涉案公司的財務總監，涉案金額約50億元。被告其後被裁定罪成，今日(22日)被判處監禁7年8個月。因應控方申請，法庭批出取消資格令，禁止被告在未來12年擔任公司董事職務。 商業罪案調查科訛騙案調查組總督察韓成昊稱，案發於2015年一間在香港聯交所上市的醫藥公司公開招股，發行可換股債券。在市場上籌集約38億元資金。當時公司聲稱籌集所得的開支會用作營運用途，包括興建新醫院、醫療中心和擴展物流業務。 但該公司在2016年底因審計報告異常，因而暫停股份在聯交所買賣交易。至2019年初公司被入稟清盤，同年警方收到約100名投資者報案，指公司帳目異常，可能涉及管理層非法挪用公司資金。商業罪案調查科接手調查案件，並在稍後時間展開拘捕行動，拘捕包括案中被告。被告案發時擔任該上市公司財務總監和公司秘書，屬公司高級管理人員，他本人為一名執業會計師。 商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察韓振光表示AASTOCKS ・ 59 分鐘前
日本警方拘捕四人 涉從香港走私黃金
【Now新聞台】日本警方周二拘捕四人，涉嫌由香港走私8公斤黃金入境。 警方以囚車押送涉案的一男三女疑犯。據報，34歲的男主腦西村昌盛去年七月指示三名約二、三十歲的女子，將沙狀黃金藏於內衣褲裡，再由香港坐飛機運抵東京羽田機場，企圖避開987萬日圓的黃金進口稅、折合大約50萬港元，被日本警方以涉嫌違反關稅法拘捕。警方指，三名女疑犯互相認識，為賺取現金和旅費而犯案，四人都承認控罪。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
羅浮宮劫案！4分鐘偷走拿破崙皇室珠寶 歐仁妮皇后王冠碎裂尋回
巴黎當地時間10月19日清晨，世界最大藝術博物館之一——羅浮宮（Musée du Louvre），竟成為史上最大規模文化盜竊案的現場。據當地報導指，當局指有三至四蒙面持槍的匪徒在凌晨3時潛入羅浮宮主建築，在短時間內，破壞多個展示櫃並奪走多件珍貴藝術品。目前巴黎警察廳及法國文化部已成立特別調查組。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
前FBI局長柯米控川普報復 請求法院撤銷重罪指控
（法新社華盛頓20日電） 美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天請求聯邦法院撤銷對他提出的重罪指控，理由是這些指控是出於總統川普（Donald Trump）的「私人恩怨」。他們又說：「總統川普是出於私人恩怨，並因柯米先前經常批評總統任職期間的作為，而命令司法部對柯米提出起訴。」法新社 ・ 23 小時前
Merry Balloon Hong Kong｜香港首個卡通輕氣球巡遊 近20個人氣IP角色匯聚香港 競猜遊戲贏免費門票｜Yahoo活動街
香港今年聖誕節再掀熱潮，一場萬眾期待的節日盛會即將來襲！名為「Merry Balloon」的全港首個大型卡通輕氣球巡遊活動，將於聖誕期間隆重舉行。屆時，近20個深受大人小朋友喜愛的國際及本地人氣IP角色，將以巨型輕氣球形式翱翔維港上空，為全城帶來歡樂洋溢的節日氛圍，締造史無前例的視覺盛宴與互動體驗！Yahoo 活動街 ・ 1 天前
深水埗酒吧多人打鬥 3男女落網4人在逃
【on.cc東網專訊】執法部門於10月12日凌晨約1時半接獲報案，指多名男女在深水埗鴨寮街因瑣事爭執，並發生打鬥。on.cc 東網 ・ 1 天前
免費好去處2025｜全港博物館免費入場日子一覽 最平$90一家四口玩足全年！附博物館通行證用法
放假外出想找免費娛樂，全港的博物館絕對是消閑好去處！有多個博物館及活化的舊建築都是全年免費入場，既有展覽，又有各式有趣的活動。就算有特別展覽需付費，只需申請一張博物館通行證，最平一家四口$90即可全年任去，即睇內文。YAHOO著數 ・ 3 小時前
同志文化展︱華生酒吧舊照、同志地下刊物呈現社群變遷 負責人：同志歷史係香港歷史一部份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由香港同志運動歷史研究計劃策劃的「今夜星光燦爛：香港 90 年代同志文化展」近日開幕，透過逾百件文物，追溯香港同志社群於九十年代從法律陰影走進陽光的歷程。展覽中更首次展出1958年香港同志酒吧內部珍貴照片。研究計劃負責人Connie指，「同志嘅歷史就係香港歷史嘅一部份」，冀參觀者了解同志社群之餘，亦能反思現時平權運動的進程。Yahoo新聞 ・ 1 天前
西九龍兩宗涉非華裔人士傷人案共五人送院
【Now新聞台】尖沙咀及深水埗凌晨先後發生傷人案，共五名非華裔男子受傷送院，其中一人昏迷。 尖沙咀傷人案中，四名非華裔傷者被送到伊利沙伯醫院治理。現場是金巴利道一間便利店內，凌晨一時許，兩批非華裔人士，部分持有刀及鐵棍在店內發生打鬥。警方接獲店員報案到場，發現四名傷者分別頭、手及背部受傷，其中一人昏迷。警方現正調查他們遇襲原因，並追緝約八名兇徒下落。另外，凌晨約三時，深水埗大南街一間士多外，一名非華裔男子突然被多名兇徒持竹支襲擊，事主頭部受傷，清醒送院治理。警方事後圍封現場進行調查。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
政府打擊白牌車今年首 9 月錄 97 宗 39 名司機定罪 24 人停牌｜Yahoo
運輸及物流局回覆立法會稱，今年截至 9 月，警方已緝獲 97 宗非法載客取酬的個案，較去年倍增，其中有 39 名司機已被定罪。被定罪的案件當中，涉案司機被判罰款 1200 元至 6000 元不等，被判監禁兩星期至兩個月不等。另外，有 24 名司機被取消駕駛執照 12 至 15 個月不等。Yahoo新聞 ・ 20 分鐘前
深水埗中年婦遇截 揭身上藏1.7萬元海洛英被捕
深水埗警區特別職務隊人員根據情報及深入調查，今日(20日)在區內展開打擊毒品行動。 行動中，人員在福華街發現一名女子形跡可疑，遂上前截查，並在其身上檢獲共約28克的海洛英，毒品市值約1.7萬元。經初步調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名56歲本地女子，她現正被扣留調查。am730 ・ 1 天前
警深水埗截的士檢逾5萬元毒品 22歲男逃走不果與司機同被捕
西九龍總區衝鋒隊人員昨日(20日)上午約五時在深水埗區欽州街巡邏期間，發現一名男司機及一名男乘客在停泊於上址的一輛的士內形跡可疑，遂上前截查。男乘客曾企圖下車逃走，但被人員迅速截獲。 人員其後在該的士內檢獲5粒含有依托咪酯的煙彈。經調查後，人員亦於附近一垃圾桶檢獲59粒含有依托咪酯的煙彈，11包共重約15克的氯胺am730 ・ 23 小時前