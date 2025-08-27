渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
泰勒絲凱爾西宣布訂婚 全球矚目
（法新社華盛頓26日電） 美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與職業美式足球聯盟NFL球星崔維斯．凱爾西（Travis Kelce）今天宣布訂婚，這對知名度超高愛侶的婚禮預料將吸引全球目光。
泰勒絲是迄今榮獲過14座葛萊美獎（Grammy Awards）的實力派歌手；凱爾西則是隨堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）拿過3屆超級盃（Super Bowl）冠軍。
兩人2023年首度公開戀情，無論是女方的演唱會還是男方的球賽，都常看到另一人愛相隨。
兩人在社群媒體平台Instagram一篇貼文共同寫道：「你們的英文老師和體育老師要結婚了」，文中還附上凱爾西向泰勒絲求婚的照片。
