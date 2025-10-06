中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
泰勒絲專輯發表派對影片吸金 北美票房奪冠
（法新社洛杉磯5日電） 美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）這個週末收穫頗豐，她配合最新專輯The Life of a Showgirl推出的特別院線活動引發熱烈回響，週末稱霸美加票房。
追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）表示，泰勒絲的「星夢人生官方發表派對」（The Official Release Party of a Showgirl，暫譯）週末期間在美國與加拿大海撈約3300萬美元。
這場3天限定活動也在世界各大城市上映，但尚未立即取得國際收入的數據。
排名第2是動作驚悚片「一戰再戰」（One Battle After Another），上映第2個週末票房有1110萬美元。
巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）主演的「粉碎機」（The Smashing Machine），以600萬美元成績排名第3。
將Netflix人氣兒童影集搬上大銀幕的「蓋比的娃娃屋大電影」（Gabby's Dollhouse: The Movie），上映第2週以520萬美元表現排第4。
排名第5的則是恐怖系列片「厲陰宅：最終聖事」（The Conjuring: Last Rites），票房400萬美元，上映以來美加累計票房達1億6780萬美元。
北美週末票房排名第6至第10名的作品依序為：劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章（Demon Slayer: Infinity Castle），350萬美元；「阿凡達：水之道」3D重映版（Avatar: The Way of Water），320萬美元；「嗜殺路人乙」（The Strangers: Chapter 2），280萬美元；「乖狗狗」（Good Boy），230萬美元；「坎塔拉：第一章」（Kantara: A Legend - Chapter 1），180萬美元。
其他人也在看
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 6 天前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 2 小時前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 6 小時前
自助餐買一送一優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐 人均$239起歎每日鮮採香料製烤肉/招牌海南雞飯/香煎智利鱸魚
富麗敦海洋公園酒店的星耀廳，可俯瞰南中國海的舒適環境，絕對是城中靚景餐廳之一！10月更帶來兩大高性價比美味選擇：「海洋農莊香草烤爐盛饌自助餐」是一場農莊到餐桌的風味旅行，鮮採迷迭香、鳥眼辣椒等，帶來精彩烤肉；半自助午餐則帶來輪換的特色主菜，招牌海南雞飯、香煎智利鱸魚等都值得一一細嘗！現在於Klook推出快閃買一送一，折算後人均最低僅需$239起，就可在美景中，享受連場豐盛又滿足的飲食之旅。Yahoo Food ・ 1 天前
Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。信報財經新聞 ・ 9 小時前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 3 小時前
泡泡瑪特打擊侵權 在美控189電商賣家
隨着Labubu熱潮席捲全球，IP公司泡泡瑪特（9992.HK）正面臨嚴峻的侵權挑戰。據內地《財經》報道，泡泡瑪特把目標瞄準銷往美國的跨境電商賣家，近日在美國紐約南區地方法院提起訴訟，指控189家在阿里巴巴（9988.HK）和速賣通（AliExpress）等電商平台上開網店的商戶，未經授權銷售假冒Labubu。信報財經新聞 ・ 9 小時前
消委會花生醬｜10款安全高分花生醬名單 低至$33/香港製作/100%花生
花生醬是不少早餐配多士的首選，雖然花生醬熱量較高，但同時花生醬的蛋白質跟營養價值成份高，只要適量享用亦是十分健康美味的調味醬；消委會在2023年11月第565期就搜羅了20款花生醬樣本進行測試花生醬，發佈「20款花生醬測試 多「脂」但有「營」？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出4星半跟4星的高分花生醬。Yahoo Food ・ 6 小時前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 1 天前
OpenAI奧特曼談AI取代工作：我想去當農夫！
隨著人工智慧（AI）技術日益成熟，當被問及若自己的工作被 AI 取代了他會怎麼辦時，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）出人意料地回答：「當農夫。」鉅亨網 ・ 1 天前
Marimekko銅鑼灣旗艦店換新裝！「Canvas Concept」設計，從綠色印花外牆開始滿佈影相位
以彩色繽紛印花聞名的Marimekko，位於銅鑼灣禮頓道的旗艦店以全新面貌正式開幕。門店以全新「Canvas Concept」設計，詮釋品牌的核心精神—Art of printmaking。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
「麂皮手袋」在2025秋冬爆紅！Winter@aespa同款Polo Ralph Lauren，鎖定5款話題手袋推薦
今年秋冬，麂皮材質再度強勢來襲！不論是小資族偏好的高CP值款式，還是輕奢玩家追求的設計質感，各大品牌都推出了充滿質感的麂皮包款。無論是日常休閒還是重要場合，一只麂皮包就能為造型加分，馬上來看從數千到數萬預算都有哪些必收選擇！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
工商鋪點評｜從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身｜江靜明
位於金鐘統一中心的名都酒樓在九月底光榮結業，結束了三十五年營運。這個超過三萬平方呎的舖位，見證了香港飲食文化的變遷，如今將迎來全新的使命——香港科技大學以以3.544億元購入該物業，未來將用作教學相關用途。這項交易不僅是物業的轉手，更象徵著城市空間功能的轉型。BossMind ・ 1 天前