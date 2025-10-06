泰勒絲專輯發表派對影片吸金 北美票房奪冠

（法新社洛杉磯5日電） 美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）這個週末收穫頗豐，她配合最新專輯The Life of a Showgirl推出的特別院線活動引發熱烈回響，週末稱霸美加票房。

追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）表示，泰勒絲的「星夢人生官方發表派對」（The Official Release Party of a Showgirl，暫譯）週末期間在美國與加拿大海撈約3300萬美元。

這場3天限定活動也在世界各大城市上映，但尚未立即取得國際收入的數據。

排名第2是動作驚悚片「一戰再戰」（One Battle After Another），上映第2個週末票房有1110萬美元。

巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）主演的「粉碎機」（The Smashing Machine），以600萬美元成績排名第3。

將Netflix人氣兒童影集搬上大銀幕的「蓋比的娃娃屋大電影」（Gabby's Dollhouse: The Movie），上映第2週以520萬美元表現排第4。

排名第5的則是恐怖系列片「厲陰宅：最終聖事」（The Conjuring: Last Rites），票房400萬美元，上映以來美加累計票房達1億6780萬美元。

北美週末票房排名第6至第10名的作品依序為：劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章（Demon Slayer: Infinity Castle），350萬美元；「阿凡達：水之道」3D重映版（Avatar: The Way of Water），320萬美元；「嗜殺路人乙」（The Strangers: Chapter 2），280萬美元；「乖狗狗」（Good Boy），230萬美元；「坎塔拉：第一章」（Kantara: A Legend - Chapter 1），180萬美元。