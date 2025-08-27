19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
泰勒絲與球星男友訂婚 體壇齊聲祝賀
（法新社洛杉磯26日電） 美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與職業美式足球NFL堪薩斯酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）今天在社群媒體上宣布訂婚，體壇各界紛紛祝賀。
泰勒絲和凱爾西2023年公開戀情，酋長隊（Chiefs）在社群媒體上發文附上紅心與訂婚戒指符號，寫道「今天如同童話故事。恭喜凱爾西與泰勒絲，我們很高興你們成為酋長王國大家庭的永久成員！」
凱爾西曾隨隊抱回3座超級盃（Super Bowl）冠軍，最近1座是在去年奪下。
NFL官方也發文祝賀，在社群平台X上傳一張凱爾西在滿是鮮花的花園中單膝下跪向泰勒絲求婚的照片，並寫道「恭喜凱爾西與泰勒絲」。
NFL還發布一段兩人身處超級盃勝利彩帶紛飛現場的影片，泰勒絲在鏡頭前說「這太瘋狂了，我簡直不敢相信這真的發生了，我還在震驚中」。NFL寫說：「我們也是。」
男子網球ATP巡迴賽官方發布泰勒絲與凱爾西一同出現在美國網球公開賽的影片，恭喜兩人宣布喜訊，並說「就在那一刻，我們知道他們注定要在一起」。
此外，MLB剛宣布2026年球季賽程，隨後社群媒體上被泰勒絲訂婚消息洗版。克里夫蘭守護者隊（Guardians）幽默回應，在X平台寫道「多謝妳，泰勒絲。現在根本沒人關心明年賽程出爐」。
美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克（Celtics）在X發文提到有關泰勒絲訂婚、她下一張專輯首發以及新賽季的倒數計時：「距泰勒絲和凱爾西訂婚天數：0。距（新專輯）The Life of a Showgirl發行：37天。距塞爾蒂克賽季開打：56天。」
高爾夫球賽萊德盃（Ryder Cup）美國隊也打趣地感謝小倆口選擇今天公布消息，避免與他們撞期。美國隊預計明天宣布下個月出戰歐洲隊、由隊長選出的6人名單。
美國隊寫道：「感謝泰勒絲和凱爾西選在今天公布你們的『小』新聞。『大』新聞明天才會出爐。」
