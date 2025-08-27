居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元
免費機票，玩轉泰國！泰國觀光局宣布，從9月至11月期間，計劃推出「Buy International，Free Thailand Domestic Flights」活動，送出約40萬張泰國國內免費來回機票。只需持有國際機票入境泰國，旅客便可免費兌換1張來回國內航班機票，目的地包括蘇梅島、布吉、清邁、清萊和喀比等目的地。
訂國際機票即送來回機票
參加活動的遊客可以選擇透過泰國國際航空（Thai Airways）、泰國亞洲航空（Thai AirAsia）、曼谷航空（Bangkok Airways）、皇雀航空（Nok Air）、泰獅航（Thai Lion Air）及泰越捷航空（Thai Vietjet）六家合作航空公司進行預訂，可直接向以上6間航空公司或透過線上旅行社（OTA）預訂國際航班，提供個人護照、泰國地址和聯絡電郵等資料，完成預訂後便可獲得免費的國內航班機票，並且包含20公斤的托運行李。
每名旅客最多可獲約$844港元補助
泰國政府表示，將申請7億泰銖作為活動經費，用於補貼國內航班票價，平均每名旅客可獲1,750泰銖(約$422港元)單程補助或3,500泰銖(約$844港元)來回補助。預計此活動將為泰國創造超過88億泰銖的旅遊收益，進一步刺激當地觀光及相關產業的發展。雖然計劃仍待內閣最終審批，但無疑為即將到來的秋季旅遊季節增添了不少期待。
更多相關文章：
曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題
曼谷機票優惠｜坐Emirates $399飛曼谷！來回連稅包25KG寄艙行李 輕鬆坐上空中巴士
泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置
曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線
泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP
泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯
2025清邁天燈節懶人包！一文睇清機票價格/機場+市內交通/上網卡/門票資訊
清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區
清邁天燈節2025｜清邁6大高質酒店推介！天燈節當晚最平人均$115起 把握時機訂古城區+尼曼區
清邁天燈節2025｜此生必看浪漫美景！萬個天燈綻放星空 即睇5大節慶活動、日期、門票價錢
清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地
清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品
泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌
全球首座傾斜觀景台登陸泰國曼谷！離地近300米、65度「瞓身」俯瞰市景｜曼谷新景點
泰國民航局新例！延誤/取消航班賠償最高4,500泰銖、提供住宿及交通服務 惟這原因可以豁免
泰國新酒店｜曼谷第二間奢華酒店Aman每晚房價$8,539起！到底有甚麼厲害？
其他人也在看
中方促韓應對國內反華情緒 未回應美韓峰會
【on.cc東網專訊】南韓總統特使朴炳錫率團訪華，周二（26日）在北京人民大會堂分別會見中國全國人大常委會委員長趙樂際和國家副主席韓正。朴炳錫其後在座談會上說明訪華成果，稱如無意外，中國領導人10月將訪韓出席亞太經合組織（APEC）峰會。特使團會見的所有中方人士on.cc 東網 ・ 5 小時前
2025香港小姐競選決賽 ｜大會公布司儀及嘉賓陣容 張敬軒衛蘭李治廷演唱助慶
全城矚目選美盛事《2025香港小姐競選決賽》，將於本周日（31日）晚8點翡翠台現場直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北上旅遊｜中山美食2天團人均$599起送數據卡！入住國際星級酒店、歎魚翅鮑魚海參宴、遊歷史文化景點
北上旅行團一向大受港人歡迎，想要報名參加高質旅行團，Yahoo購物專員有好推介！永安旅遊早前推出中山美食純玩2天團 ，入住國際品牌星級酒店1晚，暢遊古色古香歷史文化景地，包食40年老字號中山懷舊菜、魚翅鮑魚海參宴、順德傳統10道手工菜等，還送每人一張數據卡，人均$599起，性價比極高，難怪收獲多個網友好評！想知詳情行程，即看下文。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
陳欣妍痴漢上身高炒影細妹曝光驕人身材：點解全個家族女性基因咁好
陳欣妍早年憑ViuTV《美女郊遊遊》三點式造型行山成功彈起，擁火辣身材嘅佢時常與男友沈震軒健身以維持好身材。近日，陳欣妍與胞妹Michelle到韓國首爾旅行，陳欣妍於社交平台分享一張妹妹身穿低胸小背心嘅照片，原來妹妹亦係「有料之人」，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
27歲華裔女「抖音炫富片」吸粉400萬！網友追看豪宅珠寶日常
在Becca的影片裡，總能看到她拎著各式名牌精品包、手上滿滿鑽戒與珠寶，甚至隨口分享「香奈兒、迪奧婚鞋購物日常」、「豪宅挑選經歷」，看似隨意卻句句充滿奢華氛圍。粉絲直呼：「看妳的影片好療癒，就像窺探上流社會的平行時空！」其實Becca的背景一點也不簡單！她的父母馬...styletc ・ 1 天前
Samsung 嘲諷 iPhone 無法摺疊的趣聞
Samsung 最近在社交媒體上發佈了一則趣味短片，藉此戲謔 iPhone 的直板設計，並強調其折疊手機的優勢 […]TechRitual ・ 1 天前
台北溫泉酒店｜烏來全新奢華溫泉Resort 48折優惠！獨棟Villa配備露天風呂、一泊3食人均$2,222起
台北近郊的溫泉勝地烏來，是許多當地人的假日放鬆熱點！今年7月烏來迎來一間奢華溫泉 Villa Resort「蘇卡利‧漫活」，選址在紅河谷的靜謐山水間，坐擁壯闊山谷與清澈溪谷之景，全館僅設5間獨棟Villa套房與客房，其中3間套房配有獨立露天風呂，可一邊眺望紅河谷，一邊享受溫泉。如今Trip.com正推出48折優惠，1泊3食人均只需$2,375起，下個台北旅遊不妨去烏來泡溫泉兼親親大自然吧！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
懶理魏如萱奪愛風波 「正宮」比堅尼晒青春肉體
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱上月尾認愛小21歲的網紅男友Ian，卻被爆出疑插足網紅若盈戀情，掀起全網熱議。雖然事件持續發酵，但主角之一的若盈心情似乎未受影響，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出身穿比堅尼，在海邊戲水的性感美照外，其中漂浮在海中央露東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
流行樂天后泰勒絲傳喜訊 川普送上祝福
(法新社華盛頓26日電) 美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與職業美式足球聯盟NFL酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）宣布訂婚後，美國總統川普今天表示，雖然他先前與泰勒絲有過不愉快，但他祝兩人「好運連連」。川普在內閣會議上被記者問及此事時表示：「我祝他們好運連連。法新社 ・ 7 小時前
泰勒絲凱爾西宣布訂婚 全球矚目
（法新社華盛頓26日電） 美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與職業美式足球聯盟NFL球星崔維斯．泰勒絲是迄今榮獲過14座葛萊美獎（Grammy Awards）的實力派歌手；凱爾西則是隨堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）拿過3屆超級盃（Super Bowl）冠軍。法新社 ・ 8 小時前
居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊 ：喺海睇返香港好靚｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港三面環海，短短半小時船程，就可由人多車多的市區直達離島，感受截然不同的慢活節奏。熱愛地理的Marco最近在社交平台分享其心血結晶——《香港搭船指南》，將全港渡輪、街渡航線整合成一幅清晰地圖，方便喜歡搭船的市民規劃行程，獲不少網民支持。他接受《Yahoo新聞》訪問時表示，希望藉此鼓勵大家多搭船出遊，「喺個海去睇返（香港）都好靚，既有城市嘅景象，又有山、島嘅景象」，同時發掘離島的獨特魅力、探索其生態與歷史。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
Shevoke太陽眼鏡IG爆紅千元內搶購！「明星氣場」眼鏡不能只懂Gentle Monster，太陽眼鏡品牌推薦Top7
戴上一副獨特的太陽眼鏡，不僅能立即提升時尚感，更能成為展現個性與態度的單品。市面上的太陽眼鏡品牌眾多，若不想與人撞款，又害怕昂貴的名牌太陽眼鏡損壞後令人心疼，近年崛起的小眾太陽眼鏡品牌絕對是你的理想之選！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
特朗普稱將掌控聯儲局多數席位 預告房市將因減息「大幅好轉」
據《CNBC》周二 (26 日) 報導，美國總統特朗普表示，將很快在聯儲局理事會中擁有「多數席次」支持他大幅減息的政策。此前他試圖解職理事庫克（Lisa Cook），並已提名 Stephen Miran 接替即將退休的理事，預期將掌控七人理事會的多數席位。鉅亨網 ・ 12 小時前
《績後》一文綜合券商於中國平安(02318.HK)公布業績後最新目標價及觀點
中國平安(02318.HK)今早股價靠穩，半日收24.46元跌0.9%，成交額20.3億元‧公司昨收市後公布今年上半年壽險及健康險業務新業務價值按年升39.8%至223.35億元人民幣，摩根士丹利表示中國平安新業務價值增長略高於預期，受惠於銀保渠道強勁增長，代理人和銀保渠道的新業務價值比率進一步提高。保險資金規模增長8%達6.2萬億人民幣，股票佔總額較去年下半年增加2.9個百分點至10.5%，增長主要集中在按公允價值計入其他綜合收益的高股息股票。財險綜合成本率亦優於該行及市場預期。人工智能應用為各子公司貢獻更多收入和利潤。該行認為，中國平安上半年報告穩健且符合預期的關鍵財務指標，稅後經營溢利及新業務價值略超預期，受惠良好的資產管理收益和多元化渠道的強勁增長。該行予中國平安目標價69元，評級「增持」。 公司昨日(26日)收市後公布中期業績，收入按年跌1.4%至5,464.69億元人民幣，純利按年跌8.8%至680.47億元人民幣，每股盈利3.87元人民幣。派每股中期息0.95元人民幣，上年同期派0.93元人民幣。期內歸屬母公司股東營運利潤按年升3.7%至777.32億元人民幣。 集團綜合AASTOCKS ・ 4 小時前
泰勒絲甜蜜宣布「要結婚了」！google搜尋灑下紙花雨 連川普也送祝福：一切順利
西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在台灣時間27日凌晨無預警投下震撼彈，宣布與美式足球球星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）訂婚！她在Instagram曬出多張求婚甜蜜照片，並幽默寫下：「你們的英文老師和體育老師要結婚囉！」貼文短短幾小時就吸引超過2000萬人按讚。姊妹淘 ・ 1 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
44歲阿嬌鍾欣潼罕晒泳裝造型 獲讚Fit爆：仍然是顏值顛峰
「阿嬌」鍾欣潼最近分享一輯泳裝照片，已有多個月未更新過IG的她為網民送上驚喜，以索爆造型示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算
滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，用戶可以鎖定首3年或首5年按息，年利率低至2.73厘，較現時市面的H按計劃實際按息3.5厘，月供可減少近一成。定息期結束後，按息將會自動轉為最優惠利率（P）減1.75厘，以現時滙豐P為5.25厘計，即為3.5厘。申請期至12月底止，並須於明年4月底前完成貸款提取。信報財經新聞 ・ 1 天前
《全日速報》恆指跌323點; 恆生科技指數跌84點 美團跌逾3% 農夫山泉、第四範式、中國黃金國際、海螺創業、日清食品創新高 成交暢旺
恆指全日收25,201點，跌323點或1.3%。恆生科技指數報5,697點，跌84點或1.5%。國指跌128點或1.4%，報9,020點。大市成交額3,713.76億元。 活躍重磅股表現: 美團(03690.HK) 收116.3元，下跌3.1%； 平安(02318.HK) 收56.3元，下跌2%； 騰訊(00700.HK) 收599元，下跌1.7%； 港交所(00388.HK) 收447.6元，下跌1.7%； 小米集團(01810.HK) 收53.2元，下跌0.6%； 阿里巴巴(09988.HK) 收121.5元，上升0.2%； 異動恆指及國指成份股: 華潤萬象生活(01209.HK) 收37.84元，下跌9.1%； 農夫山泉(09633.HK) 收50.3元，上升7.1%，創新高； 石藥(01093.HK) 收9.72元，下跌6.4%； 翰森製藥(03692.HK) 收35.52元，下跌5.7%； 李寧(02331.HK) 收19元，下跌4.8%； 阿里健康(00241.HK) 收5.42元，下跌4.7%； 中生製藥(01177.HK) 收7.91元，下跌4.7%； 蒙牛(02319AASTOCKS ・ 1 小時前
啟德跑道區首個銀主盤腰斬價推拍！維港1號2房開價595萬 4年貶值6球
樓價持續下跌，銀主盤湧現。啟德跑道區出現首宗銀主盤個案，啟德新盤維港1號一伙兩房銀主盤以腰斬價推拍，開價595萬元，呎價約13,371元。原業主於2021年以1,232.3萬元一手購入單位，其後淪為銀主盤，若以開拍價沽出，樓價將會大幅貶值52%。28Hse.com ・ 5 小時前