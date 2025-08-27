泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元

免費機票，玩轉泰國！泰國觀光局宣布，從9月至11月期間，計劃推出「Buy International，Free Thailand Domestic Flights」活動，送出約40萬張泰國國內免費來回機票。只需持有國際機票入境泰國，旅客便可免費兌換1張來回國內航班機票，目的地包括蘇梅島、布吉、清邁、清萊和喀比等目的地。

只需持有國際機票入境泰國，旅客便可免費兌換1張來回國內航班機票，目的地包括蘇梅島、布吉、清邁、清萊等。（getty images）

訂國際機票即送來回機票

參加活動的遊客可以選擇透過泰國國際航空（Thai Airways）、泰國亞洲航空（Thai AirAsia）、曼谷航空（Bangkok Airways）、皇雀航空（Nok Air）、泰獅航（Thai Lion Air）及泰越捷航空（Thai Vietjet）六家合作航空公司進行預訂，可直接向以上6間航空公司或透過線上旅行社（OTA）預訂國際航班，提供個人護照、泰國地址和聯絡電郵等資料，完成預訂後便可獲得免費的國內航班機票，並且包含20公斤的托運行李。

泰國政府表示，將申請7億泰銖作為活動經費，平均每名旅客可獲1,750泰銖(約$422港元)單程補助或3,500泰銖(約$844港元)來回補助。（getty images）

每名旅客最多可獲約$844港元補助

泰國政府表示，將申請7億泰銖作為活動經費，用於補貼國內航班票價，平均每名旅客可獲1,750泰銖(約$422港元)單程補助或3,500泰銖(約$844港元)來回補助。預計此活動將為泰國創造超過88億泰銖的旅遊收益，進一步刺激當地觀光及相關產業的發展。雖然計劃仍待內閣最終審批，但無疑為即將到來的秋季旅遊季節增添了不少期待。

更多相關文章：

曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題

曼谷機票優惠｜坐Emirates $399飛曼谷！來回連稅包25KG寄艙行李 輕鬆坐上空中巴士

泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置

曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線

泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP

泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯

2025清邁天燈節懶人包！一文睇清機票價格/機場+市內交通/上網卡/門票資訊

清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區

清邁天燈節2025｜清邁6大高質酒店推介！天燈節當晚最平人均$115起 把握時機訂古城區+尼曼區

清邁天燈節2025｜此生必看浪漫美景！萬個天燈綻放星空 即睇5大節慶活動、日期、門票價錢

清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地

清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品

泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌

全球首座傾斜觀景台登陸泰國曼谷！離地近300米、65度「瞓身」俯瞰市景｜曼谷新景點

泰國民航局新例！延誤/取消航班賠償最高4,500泰銖、提供住宿及交通服務 惟這原因可以豁免

泰國新酒店｜曼谷第二間奢華酒店Aman每晚房價$8,539起！到底有甚麼厲害？

泰國旅遊安全嗎？記者遊泰險被Call車司機呃錢！靠一招包銀包平安 泰國人：司機常用技倆