泰國再有天秤倒塌 壓毀汽車釀2死 兩日兩宗同為義泰建築公司 曾涉審計署大樓倒塌｜Yahoo

2026年1月15日星期四，泰國沙沒沙空府「拉瑪2路」高架高速公路上，有天秤倒塌。(AP Photo/Arnun Chonmahatrakool)

【Yahoo 新聞報道】泰國連續兩日發生地盤天秤倒塌事故，東北部呵叻府昨（14 日）發生天秤倒塌事故，砸中一列行駛中的火車，造成32死60傷，涉事建築商義大利-泰國發展公司（Italian-Thai Development, ITD）在曼谷郊區負責的另一高速公路項目今（15 日）再發生天秤倒塌事故，壓毀汽車造成2死5傷。

壓毀兩輛汽車

事發地點是曼谷郊區沙沒沙空府（Samut Sakhon）一條興建中的「拉瑪2路」高速公路架空路段，早上約 9 時 15 分，有天秤墜落到高速公路上，壓毀路上兩輛汽車。

廣告 廣告

兩宗事故的建築商均為義大利-泰國發展公司負責，義泰是泰國最大建築商之一，周三在呵叻府擊中火車的意外後，義泰發聲明對傷亡深表哀悼，承諾將全力承擔賠償和提供支援，幫助罹難者家屬和傷者，確保他們獲得必要的醫療照護和援助。義泰又指，將配合所有相關部門和機構的工作，儘快令工程恢復正常。

老牌龍頭公司 經常承包政府項目

義泰成立於 1958 年，經常承包大型政府項目，近年多次捲入職安事故，包括去年 3 月緬甸地震後曼谷國家審計署大樓倒塌事件。2025年3月28日緬甸發生7.7級強震，泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）接近完工的審計署大樓發生倒塌，造成至少 95 死，但當地大部分其他建築均安然無恙，惹質疑是「豆腐渣」工程。事件中有23人被起訴，包括義泰總裁本猜、中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司等多名人員。

總理：依法追究

事件反映泰國安全標準和法規執行不力，今次發生意外的高速公路因近年發生多宗致命交通事故，被稱為「死亡之路」。過去七年間，從曼谷延伸到南部的一條道路工程曾發生多宗事故，造成約 150 人死亡。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，將依法追究相關單位責任，提議修例設立「黑名單」，「這類事故不能再被容忍」；泰國國家鐵路局亦表示，將起訴義泰。

周三發生事故的工程項目屬中國「一帶一路」倡議下的關鍵交通建設之一，最終將連接泰國、寮國與中國昆明，發生意外有關路段由泰方企業施工，義泰是現場橋樑工程的承包商。

來源：BBC