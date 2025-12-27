泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現

在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟（IUCN）貓科專家小組的聯合主席 Urs Breitenmoser 最近宣布了「年末的好消息」。在近三十年的缺席後，當局在公主希琳頓野生動物保護區的森林中檢測到了扁頭貓的存在。這一「極具鼓舞性」的驚喜，尤其是幼崽的出現，表明該地區可能存在一個小型社群。

這些貓科動物依然保持著它們難以捉摸的聲譽，生活在濕地森林中，這種環境需要克服艱難的自然障礙才能到達。此次突如其來的再現，是否將真正促使當局投入時間和精力拯救這一稀有的以魚為食的物種？保護人士警告，這個群體可能代表了泰國「最後剩餘的種群」。去年，非牟利野生動物組織 Panthera 和泰國國家公園、野生動植物及植物保護部（DNP）啟動了一項生態調查，以了解南泰的貓類棲息地。為了到達扁頭貓的棲息地，研究人員不得不面對危險的泥炭沼澤森林，抵達胸高水位和纏繞的紅樹林。

儘管面臨這些障礙，他們成功地部署了攝像機陷阱，並於 2024 年捕捉到了 13 次扁頭貓的影像，2025 年則捕捉到 16 次。Mongabay 指出，以往的調查僅限於森林邊緣。新的數據表明，這些野貓可能潛伏在更深的森林內部。這種以青蛙和魚類為食的貓科動物對於農業造成的棲息地破壞高度脆弱。然而，正如 Mongabay 報導的那樣，「在濕地和河流系統保持完整的地方，即使是最難以捉摸和受到威脅的肉食動物也能夠生存。」

當局對幼崽的確認感到特別振奮，尤其因為這些貓科動物通常一次只產下一隻幼崽。這些發現表明，不僅成年個體存在，該物種已成功繁殖並重新在該地區建立了種群。根據 CBS News 的報導，該物種在歷史上在孤立的地區繁殖一直面臨困難。由於扁頭貓保持低調，且缺乏其貓科親屬的顯著標記，準確估算其數量變得相當困難。對於這一物種的了解非常有限，因為它們 notoriously 難以研究。專家認為，這一發現可能為了解世界上最瀕危貓科動物之一提供了難得的機會。

儘管目前的種群規模尚不清楚，但證據顯示目前在野外有幾個體存在。這是一個令人振奮的跡象，但科學家同時也形容這種情況為「令人擔憂」。該物種之前曾被 SBS 分類為「可能已絕種」，全球總數估計僅有 2,500 隻。根據 Mongabay 的報導，全面的網格調查將使科學家能夠評估公主希琳頓野生動物保護區內究竟有多少扁頭貓。這樣的努力可能需要對個體進行項圈追蹤，因為研究人員目前缺乏該物種的基本數據，包括其繁殖習性。基因檢測將有助於更好地了解該種群的整體健康。

必須立即實施嚴格的保護措施，以保護這片森林棲息地。專家強調，計劃需要立即執行，而不是等到稍後。隨著這一消息的發佈，野生動物走私者也將被提醒到這些貓的棲息地。因此，科學家們目前正在對這一新發現的種群進行威脅評估。時機至關重要。除了在泰國的發現外，一個重要的日期即將到來：對該物種在 IUCN 紅色名單上的正式重新評估。儘管它們存在的消息令人振奮，但如果扁頭貓要生存，科學家和環保人士必須迅速行動。

