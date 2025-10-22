泰國副財長否認參與柬埔寨詐騙 為維護政府誠信宣佈辭職 妻被指收詐騙集團300萬美元｜Yahoo

不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
【Yahoo 新聞報道】柬埔寨詐騙活動猖獗，引起國際關注。日前網上流傳，包括財政部副部長坦亞旺（Vorapak Tanyawong）在內的七名泰國政客有份參與柬埔寨詐騙活動，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨（21 日）要求坦亞旺就指控做出書面回應。坦亞旺最新於今（22日）宣布，為維護現屆政府的誠信，將辭去副財長職務，但他否認與柬埔寨詐騙活動有關。
坦亞旺：將採取法律行動
坦亞旺批評，最近有人散佈歪曲事實和誹謗性的言論，試圖將他與柬埔寨詐騙集團聯繫起來，「我從未參與任何欺詐、詐騙或非法商業活動，無論是在柬埔寨還是其他任何地方。」他表示，將對散佈虛假訊息的人士採取法律行動，以保護自己的榮譽和名譽。
各國正加大力度打擊網絡詐騙在東南亞蔓延，本月初泰國財政部長埃克尼蒂（Ekniti Nitithanprapas）曾指，副財長坦亞旺將領導一個專案小組，追蹤東南亞各地詐騙中心的資金流。惟新加坡《海峽時報》周二報道，總理阿努廷否認相關任命，指專案小組會由他親自擔任主席，財長埃克尼蒂負責財務，司法部負責調查。
妻子曾被指控收受加密貨幣報酬
阿努廷被問到有政府官員被指控與柬埔寨詐騙有關，他表示，如果有人犯罪，「法律會嚴懲不貸。」
財長埃克尼蒂指，工作小組將與反詐騙委員會、泰國銀行、證券交易委員會、反洗錢辦公室等主要機構合作，利用金融網絡和身份數據，尋找資金流與網絡詐騙之間的聯繫，目標在 12 月之前完成所有必要的協調和基建工作
早前已有網媒引用新加坡的公司文件，指控坦亞旺的妻子收受來自詐騙集團300萬美元（約2331萬港元）加密貨幣報酬，坦亞旺曾公開強烈否認指控。
