泰國又有起重機倒塌釀2死 同家工程公司再出包

（法新社曼谷15日電） 泰國曼谷近郊今天發生一起高速公路施工起重機倒塌事件，造成兩人死亡，泰國交通部長表示，涉案建設公司也涉及前一天釀成32死的起重機掉落事故。

經法新社核實的行車紀錄器畫面顯示，今天這座大型起重機倒塌時，現場揚起滾滾塵土、瓦礫噴濺到四周，多輛汽車紛紛停靠或倒車，以閃避掉落的碎片。

泰國媒體報導，這是泰國兩天內第2起致命起重機倒塌事故，交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）認為義大利泰工程公司（Italian-Thai Development）與這起事件有關。

義大利泰工程公司承包興建呵叻省（Nakhon Ratchasima）一段中國出資的高鐵工程路段，這個工程昨天發生一座大型起重機掉落事件，導致下方一列客運列車出軌，車上近200乘客中有近32人喪命。

皮帕今天向泰國媒體表示：「沒錯，就是義大利泰工程公司。我到現在還不清楚發生什麼事。」

他說：「我們必須查明事實，探究這是否是一場意外，還是有其他原因。」皮帕又說，這起事件造成兩人死亡。

義大利泰工程公司是泰國最大的建設公司，近年來工地曾發生多起致命意外。

當地警長西提蓬（Sitthiporn Kasi）在現場告訴法新社，曼谷郊外龍仔厝省（Samut Sakhon）興建中的拉瑪二世高速公路（Rama II Expressway），今天早上發生起重機倒塌事件，造成兩人死亡。