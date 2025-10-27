泰國國喪期旅遊指南｜天燈節煙火及音樂表演取消！遊客要黑色穿著嗎？夜市/酒吧開放嗎？

2025年10月24日晚上9時21分，泰國皇太后詩麗吉於朱拉隆功紀念醫院安詳辭世，享年93歲。她是拉瑪十世國王的生母，也是泰國歷史上在位最久的王后配偶。詩麗吉皇太后生前致力推動慈善與文化事業，深受泰國人民敬重。隨着她的辭世，泰國政府宣布進入國喪期，全國氛圍轉為莊重肅穆。遊客在國喪期到泰國旅行需要注意甚麼呢？即睇詳情。

根據泰國王室傳統，哀悼與禁娛期的長短會依逝世成員的身分而定。（圖片來源：Amazing Thailand facebook）

哀悼期間官方指引 保持肅穆

根據泰國王室傳統，哀悼與禁娛期的長短會依逝世成員的身分而定。以2016年普密蓬國王逝世為例，當時全國哀悼期長達1年，禁娛期則為30天。此次皇太后辭世後，總理阿努廷於10月25日宣布，政府機關、國營企業及學校即日起降半旗致哀30天，公務員與國營事業員工需穿著黑衣哀悼1年，民眾則建議在90天內穿著黑色或素色服裝以表哀思。

雖然政府未全面禁止娛樂活動，但呼籲各娛樂場所與活動主辦方酌情調整或延後，以配合國喪氛圍。外媒《CN Traveller》亦提醒旅客，在此期間應避免穿著鮮豔或暴露服裝、在公共場合喧嘩或飲酒、評論王室或政治議題，並在哀悼場合保持肅穆。

政府機關、國營企業及學校即日起降半旗致哀30天，公務員與國營事業員工需穿著黑衣哀悼一年，民眾則建議在90天內穿著黑色或素色服裝以表哀思。（圖片來源：getty images）

旅遊活動照常，但需注意細節

皇太后辭世，全國肅穆，儘管社會氛圍轉為莊重，泰國的旅遊活動並未全面停擺。政府強調，措施主要針對公共慶典與大型活動，對一般旅遊行程、購物與餐飲影響不大。旅客仍可安心前往泰國各地旅行，只需稍作調整，尊重當地文化與情感。夜市與市集如常營業，但現場音樂與高音量播放將暫停。曼谷與芭達雅的酒吧與夜店仍開放，僅部分露天場地可能暫時關閉或降低音量。至於即將到來的水燈節，活動將以簡約莊重形式舉辦，取消煙火與大型音樂表演，但仍保留放水燈的傳統儀式。

夜市與市集如常營業，但現場音樂與高音量播放將暫停。曼谷與芭達雅的酒吧與夜店仍開放，僅部分露天場地可能暫時關閉或降低音量。（圖片來源：getty images）

水燈節，活動將以簡約莊重形式舉辦，取消煙火與大型音樂表演，但仍保留放水燈的傳統儀式。（圖片來源：getty images）

