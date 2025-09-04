泰國執政黨提解散國會 遭樞密院駁回

（法新社曼谷4日電） 泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）今天表示，泰國王室官員已駁回執政黨提請解散國會的請求。

若請求獲准，泰國將啟動新一輪國會大選。不過，普譚在社群媒體臉書（Facebook）專頁指出，因涉及「具爭議的法律問題」，泰國國王任命的樞密院（Privy Council Chambers）已告知他，目前「不宜遞交解散國會的法令草案給泰王」。

泰國前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因違反道德標準在8月29日遭憲法法庭解職以來，泰國最高權力機構一直處於權力真空狀態。