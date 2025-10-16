專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
泰國天燈節2025｜門票優惠買一送一！人均$266.1 包1盞天燈、水燈及晚餐
「泰國七大奇蹟之一」的清邁天燈節（Yi Peng）將於今年11月5及6日舉行，有成千上萬人的當地人或遊客，一同燃放天燈送上天空，祈求得到平安和祝福，數萬個天燈綻放在整個夜幕星空下，畫面相當震撼，故有此美譽。Yahoo購物專員留意到人氣清邁天燈節地平線鄉村度假村會場推出優惠，門票買一送一，人均$266.1就可以入場放天燈、水燈，兼包晚餐及遊戲券～優惠數量有限，要買就要趁早啊！
清邁天燈節門票買一送一！人均$266.1入場放天燈
是次優惠門票適用於Horizon Village & Resort，度假村坐落於清邁舊城區東北面，環境清幽風景秀麗，強調將自然與放燈儀式融合，每天限額約1,000位賓客參加，不會人頭湧湧；大家可欣賞現場傳統泰國音樂與舞蹈、探索園區花園與植物園，並享用晚餐，當然少不了放天燈，適合家庭與喜歡田園氛圍的旅客。2人門票原價$1,193.2，折後$532.2、人均只要$266.1，十分划算～
清邁天燈節地平線鄉村度假村會場門票（買一送一）成人
價錢：$532.2/2位（原價$1,193.2），人均$266.1
當日3pm起入場 門票包天燈、水燈及晚餐
活動當日3pm開始現場取票、登記入場，5pm可以先享用泰式自助餐，過往餐點有冬蔭功、烤椰雞、芒果糯米飯等等的，同時有穿着傳統服飾的舞者表演，炒熱現場氣氛。到7:30pm就上現重頭戲：主持會帶領大家手捧天燈、許願、再放上夜空，其後還可以放水燈，獲得雙倍祝福！
地平線鄉村度假村天燈節
日期：2025年11月5及6日
地點：Horizon Village & Resort（地圖按此）
交通：清邁古城call車到會場，約30分鐘車程（天燈節當日交通擠塞，建議大家預留更多時間）
更多相關文章：
清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品
清邁好去處｜5大體驗式旅遊景點！滑翔傘鳥瞰近郊美景/叢林飛索凌空飛翔/遊園車親親野生動物
泰國酒店｜清邁平價酒店推介！打卡摩洛哥風 人均$166起、免費借民族衫+泳池水床+漂浮早餐
清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地
清邁按摩店Fah Lanna Spa實試！付款後預約日期+時間攻略 按摩師細心力度夠但溝通一般？
泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯
泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌
曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題
泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置
泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP
全球首座傾斜觀景台登陸泰國曼谷！離地近300米、65度「瞓身」俯瞰市景｜曼谷新景點
泰國民航局新例！延誤/取消航班賠償最高4,500泰銖、提供住宿及交通服務 惟這原因可以豁免
