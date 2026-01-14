泰國天秤倒下擊中火車32死64傷 正興建高鐵列車出軌起火

火車出軌車廂扭曲變形致死傷枕藉。(美聯社)

泰國一個高鐵工程昨發生嚴重傷亡事故，一座天秤塌下擊中一列載有195人的火車，至昨晚死亡人數增至32人，另有64人受傷，仍有3人失蹤。現場所見有車廂出軌變形，並爆炸起火。肇事的為中泰高鐵項目部分路段，外交部發言人毛寧稱，對事故造成人員傷亡表示慰問。中國政府高度重視項目和人員的安全，目前看有關標段是由泰方企業在施工。事故的原因還在調查中。

事發在昨早9時05分，列車從曼谷開出往烏汶府，駛經曼谷約230公里外的呵叻府時，其中兩卡車廂遭天秤擊中。報道指，該天秤負責吊起高鐵架空路軌的混凝土架構樑，倒塌時先擊中載有40名乘客的第二節車廂，而引起的火警導致乘客逃生困難，因冷氣車廂採用電動門窗，不能手動打開。附近居民表示，聽到兩下爆炸聲。

泰國鐵路局官員稱，項目主要承辦商為意大利-泰國發展公司(Italian-Thai Development、Italthai)，一間中國公司負責設計和監督。昨日事發路段的興建是由Italthai負責，而該公司是去年3月地震時倒塌的審計署大樓工程承辦商之一，該事故造成約百人死亡。

