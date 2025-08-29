泰國憲法法院免職總理貝東塔 恐引發政治動盪

（法新社曼谷29日電） 泰國憲法法院今天裁決，免除總理貝東塔及其內閣的職務，因為她處理與柬埔寨邊境爭端不當。此舉恐導致泰國陷入政治動盪。

貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）是前泰國總理、爭議性富豪戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女。貝東塔6月與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）通話的錄音內容被洩露至網路上後，她被指控未為泰國利益著想，並於上月遭到停職。

9名法官組成的法庭以6票贊成、3票反對裁決，貝東塔違反總理應有的道德標準，因此解除她的職務。由於目前尚無明顯候選人能在國會出線領導脆弱的執政聯盟，這項決定恐將泰國推向政治危機爆發邊緣。

其中一名法官宣讀判決時說：「她的行動導致信任喪失，她將個人利益置於國家利益之上，加深社會大眾對她支持柬埔寨的懷疑，削弱泰國民眾對她作為總理的信心。」

貝東塔今天則表示自己在與洪森的通話中，曾試圖為國家盡力奉獻。

憲法法院解除她的總理職務後，她告訴記者：「我的用意是為了國家而非個人利益，是為了拯救人民的性命，包括平民跟軍人。」