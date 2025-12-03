泰國打擊網路詐騙 查扣近百億元相關資產

香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
（法新社曼谷3日電） 泰國總理阿努廷今天表示，泰國查扣價值逾3億美元（約新台幣94億元）、與東南亞詐騙中心經營者相關的資產，鎖定對象包括太子集團創辦人陳志、柬埔寨商人符國安等。
阿努廷（Anutin Charnvirakul）做上述宣布前，亞洲、歐洲與美國執法機構已對柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）及其全球商業網絡展開行動，查扣並凍結了數以十億計美元的資產。
今年10月，美國當局起訴柬埔寨華人陳志，指控他主導在柬埔寨境內強迫人口販運受害者從事網路詐騙。
阿努廷今天告訴記者，泰國查扣的資產價值逾3億美元，鎖定的詐騙分子「都是大咖」，包括陳志、柬埔寨參議員符國安（Kok An）及兩名泰國籍人士。
泰國反洗錢辦公室昨天表示，已查扣屬於陳志的土地、現金、奢侈品、珠寶等大約100個品項，總價值達3億7300萬泰銖（約1170萬美元）。
當局也說，已查扣符國安近1500萬美元的資產。他是柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的盟友。
另有約2億9000萬美元的資產，是從兩名涉嫌與詐騙活動有關的泰國人手中查扣的。
阿努廷並未透露查扣時間。
近年來，網路詐騙活動在東南亞各地湧現，詐騙分子常以不起眼的辦公大樓或倉庫為據點，對全球各地的網路用戶下手。
部分詐騙分子是自願前往這些網路詐騙基地，其他人則是遭到人口販運，並被關押在類似監獄的環境中。
英國也已凍結陳志相關網絡價值逾1億3000萬美元的企業資產及在倫敦的不動產。台灣、新加坡、香港也分別查扣高達3億5000萬美元的資產。
美國司法部10月指出，太子集團是「亞洲最大跨國犯罪組織之一」，並查扣價值約150億美元的比特幣，美國當局稱那是太子集團所屬網絡的犯罪所得。
太子集團本月否認集團或陳志有任何違法行為。
