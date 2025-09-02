新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
泰國按摩優惠｜$94就歎到60分鐘頭肩、手部按摩！全身按摩也只是$133起｜Pattaya好去處
泰國即將送走雨季，進入陽光明媚、氣溫宜人的時間！講到快閃首選，港人一定要揀曼谷，不過曼谷同是繁忙城市，要有度假感覺，可以加一站芭堤雅，只要1.5小時就能夠轉換到慢活海島。Pattaya也有多間按摩店，不但可以滿足港人需求，性價比還要比曼谷高，例如這間在Terminal 21商場及飛機夜市附近的Kinn Spa & Massage，最平$94就可以歎得到頭部、肩部和手臂按摩，而泰式傳統按摩也只要$133起，十分划算！
芭堤雅60分鐘按摩$94起 地理位置極方便
Kinn Spa & Massage位於芭堤雅海灘旁的步行街、穿往芭堤雅Terminal 21及Big C超級市場的主要街道上，兩旁有多間酒店選擇，地理位置十分方便。Kinn按摩店走深色木系風格，店面富有設計感，看似高檔，按摩價錢卻十分親民！Yahoo購物專員見到KKday有優惠，60分鐘的頭部、肩部和手臂按摩$94起、90分鐘也只是$140，而全身按摩都有多個優惠選擇，例如傳統泰式、精油按摩、熱石精油，60分鐘$133起、90分鐘$205起。提提大家，優惠價只適用於11am-3pm時段，建議大家可以安排在曼谷機場到Pattaya當日中午，或準備離開芭堤雅當日使用。大家可以參考Yahoo購物專員之前的經驗，搭乘香港航空最早班次約9:40am到BKK機場，10:30am由機場call車到芭堤雅，到達時間大概12pm，時間相當充裕！
頭部、肩部和手臂按摩（僅限上午 11 點至下午 3 點提供）
價錢：60分鐘$94，90分鐘$140
Kinn 泰式按摩（招牌）（僅限上午 11 點至下午 3 點）
價錢：60分鐘$133，90分鐘$205
Kinn 芳香按摩（僅限上午 11 點至下午 3 點提供）
價錢：60分鐘$167，90分鐘$229，120分鐘$290
熱石芳香按摩（僅限上午 11 點至下午 3 點提供）
價錢：90分鐘$326，120分鐘$386
Kinn 泰式按摩（特色）（僅限上午 11 點至下午 3 點提供）
價錢：120分鐘$254
曼谷到芭堤雅交通推介 機場包車最方便
曼谷到芭堤雅主要是陸路交通，可選長途巴士、小巴、旅遊巴、計程車/Grab/Bolt或私人包車/接送，最平一定是長途巴士、小巴，每位130泰銖起，不過要到指定巴士站上車出發。如要在曼谷BKK或DMK機場直接出發，call車、的士或私人包車/接送就最方便，車程時間也是最短的選擇。知道大家最關心安全，怕隨時「中招」被擄，如想將危險性減至最低，最緊要事前安排好交通，可以提前於可靠旅遊平台如KKday預訂出入境接待及包車服務/曼谷機場接送，以及提前下載可靠call車APP。
曼谷｜機場包車接送｜素萬那普機場(BKK) / 廊曼機場 (DMK) - 曼谷/芭達雅/華欣市區飯店（可2日前免費取消）
價錢：$343起
經濟型車廂：最多2名乘客和2件最大28英吋的行李
豪華轎車：最多可容納3名乘客和2件最大28英吋的行李
家庭MPV：最多可容納4名乘客和4件28英吋行李
VIP廂型車：最多可容納10名乘客和隨身行李，或9名乘客和5件不超過28英吋的行李
機場接機將有90分鐘的寬限期
集合點：
素萬那普國際機場服務台（靠近2F入境大堂3號門E出口）
廊曼國際機場國際線入境大堂（一航廈5號門或國內線入境大堂二航廈 11 號門）
素萬那普國際機場（BKK）接送及交通
價錢：$281起
不過提提大家，旅遊平台及call車APP雖然是相對可靠的選擇，但仍有不可預見的風險，只是比即時截車或自行找當地包車司機，繼而發生意外、被擄的風險較低，加上如不幸地遇上意外，家人朋友都可以向相關機構查詢及要求支援服務。
Grab
網址：按這裡
Bolt
網址：按這裡
泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元
曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題
曼谷機票優惠｜坐Emirates $399飛曼谷！來回連稅包25KG寄艙行李 輕鬆坐上空中巴士
泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置
曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線
泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP
泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯
2025清邁天燈節懶人包！一文睇清機票價格/機場+市內交通/上網卡/門票資訊
清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區
清邁天燈節2025｜清邁6大高質酒店推介！天燈節當晚最平人均$115起 把握時機訂古城區+尼曼區
清邁天燈節2025｜此生必看浪漫美景！萬個天燈綻放星空 即睇5大節慶活動、日期、門票價錢
清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地
清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品
