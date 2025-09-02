Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

泰國按摩優惠｜$94就歎到60分鐘頭肩、手部按摩！全身按摩也只是$133起｜Pattaya好去處

泰國即將送走雨季，進入陽光明媚、氣溫宜人的時間！講到快閃首選，港人一定要揀曼谷，不過曼谷同是繁忙城市，要有度假感覺，可以加一站芭堤雅，只要1.5小時就能夠轉換到慢活海島。Pattaya也有多間按摩店，不但可以滿足港人需求，性價比還要比曼谷高，例如這間在Terminal 21商場及飛機夜市附近的Kinn Spa & Massage，最平$94就可以歎得到頭部、肩部和手臂按摩，而泰式傳統按摩也只要$133起，十分划算！

Kinn按摩店走深色木系風格，店面富有設計感，看似高檔，按摩價錢卻十分親民！（圖片：Kinn Spa & Massage@FB）

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

芭堤雅60分鐘按摩$94起 地理位置極方便

Kinn Spa & Massage位於芭堤雅海灘旁的步行街、穿往芭堤雅Terminal 21及Big C超級市場的主要街道上，兩旁有多間酒店選擇，地理位置十分方便。Kinn按摩店走深色木系風格，店面富有設計感，看似高檔，按摩價錢卻十分親民！Yahoo購物專員見到KKday有優惠，60分鐘的頭部、肩部和手臂按摩$94起、90分鐘也只是$140，而全身按摩都有多個優惠選擇，例如傳統泰式、精油按摩、熱石精油，60分鐘$133起、90分鐘$205起。提提大家，優惠價只適用於11am-3pm時段，建議大家可以安排在曼谷機場到Pattaya當日中午，或準備離開芭堤雅當日使用。大家可以參考Yahoo購物專員之前的經驗，搭乘香港航空最早班次約9:40am到BKK機場，10:30am由機場call車到芭堤雅，到達時間大概12pm，時間相當充裕！

頭部、肩部和手臂按摩（僅限上午 11 點至下午 3 點提供）

價錢：60分鐘$94，90分鐘$140

SHOP NOW

Kinn 泰式按摩（招牌）（僅限上午 11 點至下午 3 點）

價錢：60分鐘$133，90分鐘$205

SHOP NOW

Kinn泰式按摩（招牌）。（圖片：Kinn Spa & Massage@FB）

Kinn 芳香按摩（僅限上午 11 點至下午 3 點提供）

價錢：60分鐘$167，90分鐘$229，120分鐘$290

SHOP NOW

芳香按摩。（圖片：Kinn Spa & Massage@FB）

熱石芳香按摩（僅限上午 11 點至下午 3 點提供）

價錢：90分鐘$326，120分鐘$386

SHOP NOW

Kinn 泰式按摩（特色）（僅限上午 11 點至下午 3 點提供）

價錢：120分鐘$254

SHOP NOW

Yahoo購物專員有去過這間按摩店，店舖如圖中一樣舒適。（圖片：Kinn Spa & Massage@FB）

Yahoo購物專員覺得Kinn按摩店不錯，屬性價比高的選擇。（圖片：Kinn Spa & Massage@FB）

曼谷到芭堤雅交通推介 機場包車最方便

曼谷到芭堤雅主要是陸路交通，可選長途巴士、小巴、旅遊巴、計程車/Grab/Bolt或私人包車/接送，最平一定是長途巴士、小巴，每位130泰銖起，不過要到指定巴士站上車出發。如要在曼谷BKK或DMK機場直接出發，call車、的士或私人包車/接送就最方便，車程時間也是最短的選擇。知道大家最關心安全，怕隨時「中招」被擄，如想將危險性減至最低，最緊要事前安排好交通，可以提前於可靠旅遊平台如KKday預訂出入境接待及包車服務/曼谷機場接送，以及提前下載可靠call車APP。

曼谷｜機場包車接送｜素萬那普機場(BKK) / 廊曼機場 (DMK) - 曼谷/芭達雅/華欣市區飯店（可2日前免費取消）

價錢：$343起

經濟型車廂：最多2名乘客和2件最大28英吋的行李

豪華轎車：最多可容納3名乘客和2件最大28英吋的行李

家庭MPV：最多可容納4名乘客和4件28英吋行李

VIP廂型車：最多可容納10名乘客和隨身行李，或9名乘客和5件不超過28英吋的行李

機場接機將有90分鐘的寬限期

SHOP NOW

集合點：

素萬那普國際機場服務台（靠近2F入境大堂3號門E出口）

廊曼國際機場國際線入境大堂（一航廈5號門或國內線入境大堂二航廈 11 號門）

素萬那普國際機場（BKK）接送及交通

價錢：$281起

按此經Klook預訂

不過提提大家，旅遊平台及call車APP雖然是相對可靠的選擇，但仍有不可預見的風險，只是比即時截車或自行找當地包車司機，繼而發生意外、被擄的風險較低，加上如不幸地遇上意外，家人朋友都可以向相關機構查詢及要求支援服務。

Grab

網址：按這裡

Bolt

網址：按這裡

如要在曼谷BKK或DMK機場直接出發，call車、的士或私人包車/接送就最方便，車程時間也是最短的選擇。

