超前部署！泰國政府計劃送內陸機票 精選5大人氣泰國目的地、哪個地方機票最高性價比？

泰國觀光局宣布，從9月至11月期間，計劃推出「Buy International，Free Thailand Domestic Flights」活動，送出約40萬張泰國國內免費機票，前往曼谷以外的二線城市，包括蘇梅島、布吉、清邁、清萊、喀比等地，旨在吸引更多國際遊客前往較少人到訪的旅遊目的地。究竟免費機票可選那個目的地？那一張機票原價最貴呢？立即往下睇睇！

買國際航班、送國內免費機票

泰國觀光局宣布推出「Buy International，Free Thailand Domestic Flights」活動，送給20萬名國外入境旅客，來回共計40萬張免費機票。遊客直接向泰國國際航空（Thai Airways）、泰國亞洲航空（Thai AirAsia）、曼谷航空（Bangkok Airways）、皇雀航空（Nok Air）、泰獅航（Thai Lion Air）及泰越捷航空（Thai Vietjet）6家合作航空公司或透過線上旅行社（OTA）預訂國際航班，申請時需備齊個人護照、泰國地址、聯絡電郵等資料，完成預訂後即可獲贈免費國內來回航班機票連20公斤托運行李，飛蘇梅島、布吉、清邁、清萊和喀比等目的地。預計平均每名旅客可獲1,750泰銖（約$422港元）單程補助或3,500泰銖（約$844港元）來回補助。

泰國觀光局宣布推出「Buy International，Free Thailand Domestic Flights」活動，送給20萬名國外入境旅客，來回共計40萬張免費機票。（Getty Images）

曼谷以外 最受港人熱愛的5個目的地

究竟免費機票可選那個目的地？那一張機票原價最貴呢？雖然泰國觀光局仍未有最新更新計劃詳情，不過Yahoo購物專員為大家來個超前部署，精選曼谷以外、最受港人熱愛的5個目的地，包括清邁、蘇梅島、布吉、喀比，以及清萊，再透過Google Flights查看各目的地的原價，睇睇那一張原價最貴，變相用泰國觀光局換領就最抵啦！

蘇梅島

泰國蘇梅島為泰國第三大島嶼，僅次於布吉島及象島，島的中部由高山樹林所覆蓋，屬幾乎無人居住的區域，島上自然景觀資源豐富，擁有茂密的熱帶景觀、水清沙幼的海灘，以及充滿活力的文化，被稱為東南亞的馬爾代夫。旅客可到訪各大海灘如著名的查汶海灘（Chaweng）進行浮潛等水上活動、造訪欣叻瀑布或納蒙瀑布、參觀大佛寺（Wat Big Buddha）、大象餵食體驗、閒逛市集及文青小店，以及品嚐地道美食，從曼谷坐直航航程約70分鐘。

泰國蘇梅島擁有茂密的熱帶景觀、水清沙幼的海灘，以及充滿活力的文化，被稱為東南亞的馬爾代夫。（相片來源：Getty Images）

Google Flights蘇梅島最平來回機票價錢：$1,094起

Google Flights最平來回機票價錢：$1,094（相片來源：Google Flights截圖）

布吉

屬泰國西南部的城市，以陽光與海灘聞名，每年都吸引不少遊客前往度假，不少港人閒來無事都去住靚Resort度假。布吉向來都是吃喝玩樂的好地方，除可欣賞到絕美的自然景觀和大玩水上活動，亦可到布吉舊城區行街購物逛夜市，又或大玩親子景點水上樂園、刺激的叢林飛索，不論是情侶、閨蜜還是親子出遊都同樣適合！

布吉以陽光與海灘聞名，每年都吸引不少遊客前往度假。（相片來源：Getty Images）

Google Flights布吉最平來回機票價錢：$513起

Google Flights最平來回機票價錢：$513（相片來源：Google Flights截圖）

清邁

清邁位於泰國北部，是泰國第二大城市，整個城市被山林包圍，氣候相較泰國其他地方涼爽，有泰國避暑勝地之稱！清邁曾經是蘭納王國（Lanna Thai）的首都，至今還保有著許多古蹟建築和文化特色，旅客既可遊走古色古香的城鎮裡體驗蘭納王朝的歷史痕跡，亦能逛逛寺廟、市集、夜市、咖啡廳、文創小巷等，尤其每年清邁天燈節都吸引成千上萬旅客前往欣賞天燈升空的壯觀畫面，今年天燈節將於11月5至6日舉行，旅客們不妨來個曼谷清邁雙城遊！

Google Flights清邁最平來回機票價錢：$556起

每年清邁天燈節都吸引成千上萬旅客前往欣賞天燈升空的壯觀畫面，今年天燈節將於11月5至6日舉行。（相片來源：Getty Images）

Google Flights最平來回機票價錢：$556（相片來源：Google Flights截圖）

喀比

位於泰國南部，是喀比府的首府，以其美麗的島嶼和壯觀的自然景觀聞名，蘊藏着豐富的自然奇觀，旅客可在皮皮群島享受美麗的海灘，清澈的海水，大玩浮潛和潛水活動；在Namtok Ron溫泉瀑布享受天然溫泉池及按摩池好好放鬆；又或在攀牙灣划着獨木舟，欣賞尖尖的岩石島。

Google Flights喀比最平來回機票價錢：$388

喀比以其美麗的島嶼和壯觀的自然景觀聞名。（相片來源：Getty Images）

Google Flights最平來回機票價錢：$388（相片來源：Google Flights截圖）

清萊

泰國最北方的都府，位於清邁東北面約180公里處，車程約3小時15分鐘。清萊曾是蘭納王國的首都，蘊含了異國文化的融合以及蘭納的傳統風情，是藝術的集散地，最鮮為人知的有白廟、黑廟、藍廟、長頸族村等，旅客亦可參觀泰緬寮交界金三角，見證連接泰國、緬甸和老撾寮國的壯麗景觀。

Google Flights清萊最平來回機票價錢：$391

清萊曾是蘭納王國的首都，蘊含了異國文化的融合以及蘭納的傳統風情，是藝術的集散地。（相片來源：Getty Images）

Google Flights最平來回機票價錢：$391（相片來源：Google Flights截圖）

「Buy International，Free Thailand Domestic Flights」活動

活動獎賞：免費泰國國內來回航班機票（包括20公斤托運行李）

活動日期：2025年9月至11月

領取資格：持有國際機票入境泰國的外國旅客

