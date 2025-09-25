泰國曼谷路陷現50公尺深坑 3500人緊急疏散 地鐵局檢查沿線所有隧道｜Yahoo

泰國曼谷 Vajira 醫院附近發生道路塌陷後出現一個天坑 (AP Foto/Sakchai Lalit)

【Yahoo 新聞報道】泰國曼谷瓦吉拉醫院（Vajira Hospital）周三（24日）早上突然塌陷，形成直徑約 30 米、深約50米的巨大坑洞，當局緊急疏散醫院及周邊居民約 3500 人，所幸暫未有人員傷亡。地鐵管理局（MRTA）最新表示，事故或與附近的地鐵施工地盤有關，已立即停止施工，將作出詳細調查，並檢查沿線車站隧道。

有電線杆和汽車被拖入坑內

事發在周三上午，曼谷三森路（Samsen Rd）瓦吉拉醫院前一段路面突然出現大量積水氾濫，其後發生塌陷，交通警察實施管制措施，短短30分鐘內塌陷情況惡化，有電線杆和汽車被拖入坑內，更伴隨間歇性電光火花。

瓦吉拉醫院隨即暫停門診服務，當局緊急疏散醫院和鄰近居民。當局初步指，醫院主體建築並未受損。至今日凌晨，距離塌陷處2 公里位置再次出現滲水。

坍塌位置附近曾有隧道工程

由於坍塌位置為瓦吉拉醫院地鐵站的隧道與車站交界處，被質疑或與近日的地鐵工程有關，泰國地質資源部部長 Pichit Sangpattima 接受當地傳媒訪問指，曼谷市地質結構以20至30厘米厚的黏土層為主，正常情況下不會發生大規模土石流失，同類事故一般由外力因素觸發，包括地下隧道開挖、埋設管線破裂，或豪雨沖刷土層結構等。

泰國大眾地鐵運輸管理局 (MRTA)最新承諾，將對地陷事故負責。局方指，該段工程的承包商是由 CH Karnchang 和中泰工程建設公司組成的合資公司，地陷是由於地下水管破裂，泥土和水流入車站，隧道與車站牆體之間發生位移，引發地表土壤沉降。

地鐵管理局展開調查

MRTA 工程建設部副部長 Kittikorn Tanpao 表示，即使隧道建設已經完成，承包商仍需徹底檢查水和土壤進入隧道的問題，特別連接處較為薄弱，容易受水壓影響，導致地面沉降。

MRTA表示，詳細原因需要進一步調查，局方會對事件造成的損失負責。局方亦將檢查同線所有隧道，以挽回公眾信心。

